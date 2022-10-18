طائرات أميركية تعترض قاذفتي صواريخ روسيتين قرب ألاسكا

أعلنت قيادة الأمن الجوي الأميركية الكندية (نوراد)، الثلاثاء، أن سلاح الجو الأميركي اعترض، الثلاثاء، قاذفتين روسيتين من طراز تو-95 بالقرب من ساحل ألاسكا.

وقال نوراد في بيان، إن مطاردتين "اعترضتا قاذفتين روسيتين من طراز Tu-95 Bear-H دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا".

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كما قالت القيادة الأميركية الشمالية، إن الطائرتين الروسيتين "ظلتا في الأجواء الدولية ولم تدخلا المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا"، بحسب "فرانس برس".

تصاعد التوتر

من جانبه، أوضح الجيش الأميركي أن النشاط الروسي في منطقة تحديد الدفاع الجوي الأميركية "لا يعتبر تهديدًا ولا استفزازًا".

كما أوضح أن "نوراد تستخدم دفاعًا متعدد الطبقات من الأقمار الاصطناعية والرادارات الأرضية والرادارات على متن طائرات وطائرات مقاتلة لرصد أي طائرة والتعرف على أي عمل غير مناسب. نحن على استعداد لاستخدام مجموعة من الخيارات للدفاع عن سيادة أميركا الشمالية والقطب الشمالي".

يأتي ذلك، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب تهديدات من موسكو باحتمال اللجوء للسلاح النووي.

ومنطقة تحديد الدفاع الجوي (Adiz) هي محيط يتم فيه مراقبة الحركة الجوية من قبل جيش دولة أو أكثر خارج مجالها الجوي الوطني، للحصول على وقت إضافي للرد في حالة حدوث مناورة معادية. تمتد منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا نحو 320 كيلومترًا من الساحل.

اعتراضات متكررة

وتعتبر اعتراضات الطائرات الروسية في هذه المنطقة القريبة جدًا من الشرق الأقصى الروسي متكررة نسبيًا.

هذا وتجري روسيا عادة مناورات عسكرية مكثفة في هذا الوقت من العام تعرف باسم تدريبات "غروم" التي تشمل تجربة صواريخ باليستية.