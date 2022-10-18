اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks to students during a recruitment event at Stanford Law School in Stanford, California, on October 17, 2022. Josh Edelson/Pool via REUTERS
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن
أميركا و الصين

واشنطن: للصين توجهات أكثر عدوانية.. لكننا نتطلع للتعاون

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن: الصين أصبحت في السنوات الأخيرة مختلفة تماماً بقيادة تشي جين بينغ

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اعتبرت الولايات المتحدة الإثنين أن الرئيس الصيني تشي جين بينغ، الذي يتهيّأ لولاية ثالثة، يقود بلاده بتوجّه أكثر "عدوانية"، مجدّدةً في الوقت نفسه تطلّعها للتعاون مع بكين في الملفات ذات المصالح المشتركة.

والأحد أشاد تشي بسياسات الحزب الشيوعي الصيني، لا سيّما على صعيد الاستجابة لجائحة كورونا، وذلك في انطلاق أعمال مؤتمر الحزب الذي يتوقّع أن يصادق المشاركون فيه على تولّيه الرئاسة لولاية ثالثة من خمس سنوات.

والإثنين، قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إن الصين أصبحت "في السنوات الأخيرة مختلفة تماماً بقيادة تشي جين بينغ".

الرئيس الصيني تشي جين بينغ خلال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الأحد
الرئيس الصيني تشي جين بينغ خلال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الأحد

وأشار إلى توجّهات "قمعية أكثر في الداخل، وعدوانية أكثر في الخارج"، معتبراً أن هذا الأمر "يطرح في كثير من الحالات تحدّياً لمصالحنا وقيمنا".

لكن بلينكن شدد على وجوب الغوص بشكل أعمق في العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

موظفو قنصلية الصين بمانشستر يضربون متظاهراً.. ودعوات للتحقيق العرب والعالم الصين موظفو قنصلية الصين بمانشستر يضربون متظاهراً.. ودعوات للتحقيق

وقال إن العالم "يتوقّع بشكل أساسي" أن تعمل القوتان معاً في ملفات التغيّر المناخي والصحة العالمية وربما أيضاً في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات.

وتابع: "نحن نعلم أننا لن نتمكّن من التعامل مع ملف المناخ على النحو اللازم إن لم تكن الصين مشاركة" في الجهود المبذولة.

وقال إن الصين "عليها أن تستجيب لمطالب بلدان حول العالم بأن تكون لاعباً إيجابياً، وليس لاعباً سلبياً، في قضايا تثير قلق" هذه البلدان.

وشدد على أن المشاكل العالمية "حلّها يكون أصعب من دون انخراط الولايات المتحدة والصين".

ويتوقّع أن يلتقي تشي نظيره الأميركي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بالي الشهر المقبل، في لقاء سيكون الأول بينهما منذ توليهما رئاسة بلديهما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تمرد داخل حزب المحافظين البريطاني للإطاحة بليز تراس.. فما السبب؟ تمرد داخل حزب المحافظين البريطاني للإطاحة بليز تراس.. فما السبب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط