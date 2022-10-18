واشنطن: للصين توجهات أكثر عدوانية.. لكننا نتطلع للتعاون

اعتبرت الولايات المتحدة الإثنين أن الرئيس الصيني تشي جين بينغ، الذي يتهيّأ لولاية ثالثة، يقود بلاده بتوجّه أكثر "عدوانية"، مجدّدةً في الوقت نفسه تطلّعها للتعاون مع بكين في الملفات ذات المصالح المشتركة.

والأحد أشاد تشي بسياسات الحزب الشيوعي الصيني، لا سيّما على صعيد الاستجابة لجائحة كورونا، وذلك في انطلاق أعمال مؤتمر الحزب الذي يتوقّع أن يصادق المشاركون فيه على تولّيه الرئاسة لولاية ثالثة من خمس سنوات.

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والإثنين، قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إن الصين أصبحت "في السنوات الأخيرة مختلفة تماماً بقيادة تشي جين بينغ".

وأشار إلى توجّهات "قمعية أكثر في الداخل، وعدوانية أكثر في الخارج"، معتبراً أن هذا الأمر "يطرح في كثير من الحالات تحدّياً لمصالحنا وقيمنا".

لكن بلينكن شدد على وجوب الغوص بشكل أعمق في العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقال إن العالم "يتوقّع بشكل أساسي" أن تعمل القوتان معاً في ملفات التغيّر المناخي والصحة العالمية وربما أيضاً في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات.

وتابع: "نحن نعلم أننا لن نتمكّن من التعامل مع ملف المناخ على النحو اللازم إن لم تكن الصين مشاركة" في الجهود المبذولة.

وقال إن الصين "عليها أن تستجيب لمطالب بلدان حول العالم بأن تكون لاعباً إيجابياً، وليس لاعباً سلبياً، في قضايا تثير قلق" هذه البلدان.

وشدد على أن المشاكل العالمية "حلّها يكون أصعب من دون انخراط الولايات المتحدة والصين".

ويتوقّع أن يلتقي تشي نظيره الأميركي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بالي الشهر المقبل، في لقاء سيكون الأول بينهما منذ توليهما رئاسة بلديهما.