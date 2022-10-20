بايدن يعلق على إعلان بوتين الأحكام العرفية: أعتقد أنه في موقف صعب جدا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأربعاء، إن الأداة الوحيدة المتاحة لفلاديمير بوتين الآن في حربه ضد أوكرانيا هي تعنيف مواطنيها، في أعقاب إعلان الرئيس الروسي الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمها مؤخرًا. وتابع: "أعتقد أن فلاديمير بوتين يجد نفسه في موقف صعب للغاية".

وقال بايدن للصحافيين إن "ما يعكسه ذلك لي هو أنه يبدو أن أداته الوحيدة المتاحة هي التعامل بوحشية مع المواطنين الأوكرانيين الأفراد في أوكرانيا، لمحاولة ترهيبهم ودفعهم إلى الاستسلام". وأضاف: "لن يفعلوا ذلك".

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وأبدى الرئيس ثقته في الشعب الأوكراني منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية لأول مرة في فبراير، قائلاً باستمرار إنهم لن يتراجعوا عن الدفاع عن أوكرانيا.

ويدخل أمر الأحكام العرفية لبوتين حيز التنفيذ يوم الخميس في مناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون ويمنح سلطات إضافية لقادة المنطقة في أوكرانيا.

ويشير مشروع القانون إلى أن الأمر قد يشمل قيودًا على السفر والتجمعات العامة، وزيادة الرقابة، وتوسيع سلطة إنفاذ القانون.