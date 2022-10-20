بيلوسي: الديمقراطيون بوضع جيد وعلينا تقديم رسائل أفضل للناخبين

رأت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أن الديمقراطيين يحتاجون إلى رسائل أفضل بشأن التضخم، وهو الأمر الذي كان في صدارة أذهان الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.

وقالت بيلوسي "التضخم مشكلة، لكنها عالمية. إنه عالمي ..ما هي خطة [الجمهوريين]؟ لم يحصلوا على شيء وعندما تخفض البطالة، يرتفع التضخم".

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وتابعت بيلوسي في مقابلة لـ "Punchbowl News" نُشرت يوم الأربعاء قائلة: "على أي حال خفض الرئيس (جو) بايدن البطالة وخفضها إلى النصف. والتضخم موجود ولكنه عالمي وليس بالسوء الذي هو عليه في بعض البلدان. وسنضطر إلى إرسال رسالة أفضل في الأسابيع الثلاثة المقبلة، وأعتقد أننا في حالة جيدة لكن الآخرين لا يريدون تصديق ذلك".

وتأتي تعليقات بيلوسي في المرحلة الأخيرة من انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني (نوفمبر) والتي سيطرت عليها مواضيع مثل الاقتصاد والتضخم.

وكان التضخم في ارتفاع منذ أن بدأ جائحة COVID-19 في عام 2020، مما جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للمستهلكين خصوصا في فيما يتعلق بقطاع التجزئة وأسعار البنزين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك ، الذي يقيس التضخم بنسبة 0.4 في المائة في شهر سبتمبر و 8.2 في المائة عن العام الماضي. ولأكثر من عام، كان التضخم قريبًا من أعلى مستوى له في أربعة عقود. وأظهر الاقتصاد والتضخم أنهما من أهم القضايا بالنسبة للناخبين قبل سباقات الشهر المقبل.

وأظهر استطلاع أجرته "New York Times-Siena College" هذا الشهر أن 26٪ من الناخبين المسجلين يرون أن الاقتصاد هو أهم مشكلة تواجه البلاد، يليه التضخم أو تكلفة المعيشة بنسبة 19٪.

ويراهن الجمهوريون في جميع أنحاء البلاد إلى حد كبير في حملاتهم على الاقتصاد والتضخم، في محاولة لجعل الانتخابات استفتاء على بايدن والسياسة الديمقراطية في واشنطن. ومن ناحية أخرى، جعل الديمقراطيون الإجهاض جزءًا أساسيًا من حملاتهم بعد أن قضت المحكمة العليا على مشروعية الإجهاض في يونيو.

وقد يؤتي تركيز الجمهوريين على أسعار البنزين والبقالة ثماره في جميع أنحاء البلاد. ووجد استطلاع Times-Siena أن الجمهوريين مفضلون عن الديمقراطيين في الاقتراع العام، بنسبة 49 في المائة مقابل 45 في المائة.

وخلال مقابلة مع "MSNBC" يوم الثلاثاء ، قالت بيلوسي "بالطبع، نريد محاربة التضخم" وجادلت بأن أسعار المستهلكين قد ارتفعت بسبب انخفاض معدل البطالة. كما روجت بيلوسي لقانون خفض التضخم للديمقراطيين عند مناقشة ارتفاع الأسعار.