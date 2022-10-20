"غلق الملف والمضي قدما".. ترمب قد يطلب تفتيشاً ثانياً لمنزله

يدرس الفريق القانوني لدونالد ترمب ما إذا كان سيتم السماح للعملاء الفيدراليين بالعودة إلى مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق في فلوريدا، وربما إجراء بحث تحت الإشراف لتلبية مطالب وزارة العدل بإعادة جميع الوثائق الحكومية الحساسة، حسبما ذكرت مصادر لشبكة "CNN".

وفي مناقشات خاصة مع فريق ترمب بالإضافة إلى ملفات المحكمة، أوضحت وزارة العدل أنها تعتقد أن ترمب فشل في الامتثال لأمر استدعاء في مايو يأمره بإعادة جميع المستندات التي تم وضع علامة عليها على أنها سرية نظرا لأن المزيد من السجلات الحكومية لا تزال مفقودة.

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مجرد خيار واحد مطروح

وبحسب "سي إن إن"، فإن البعض في الدائرة المقربة من ترمب ليسوا مقتنعين بوجود أي وثائق حكومية متبقية، بعد أن استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على ما يقرب من 22000 صفحة عندما نفذ أمر تفتيش في منتجع Mar-a-Lago في أغسطس.

وبحسب التقرير، تعتبر إمكانية السماح للمسؤولين الفيدراليين بالعودة إلى ممتلكات ترمب - على الأرجح بحضور محامي ترمب - هي مجرد خيار واحد مطروح على الطاولة حيث يسعى فريق ترامب إلى إيجاد أفضل السبل لحماية الرئيس السابق من المخاطر القانونية.

ولم يتم اتخاذ أي قرارات واضحة بينما تقول مصادر مطلعة على الوضع إن فريق ترمب القانوني يواصل تقييم مدى تكيفهم وخصومهم تجاه وزارة العدل. وقال شخص مقرب من ترمب: "من المخاطرة دعوة محامي وزارة العدل لتناول الغداء، ناهيك عن العودة إلى مار إيه لاغو".

وفي خضم معارك قانونية متعددة وعلى أمل تخفيف بعض الضغط الذي يواجهه، أشار ترمب مؤخرًا إلى مساعديه وحلفائه بأنه منفتح على نهج أقل عدائية تجاه وزارة العدل ويبحث عن نهج قد يحل مشكلة السجلات بسرعة بعد أسابيع من الإجراءات القضائية المثيرة للجدل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.

ويأتي هذا النهج حتى مع استمرار ترمب في الانغماس في النظريات القانونية القائلة بأن السجلات التي أخذها معه في نهاية فترة رئاسته هي ممتلكاته الشخصية، وهي حجة يقدمها فريقه في المحكمة والتي سمعها لأول مرة من الناشط القضائي المحافظ توم فيتون.

كثير من اللغط حول لا شيء

وقال شخص مقرب من ترمب: "الاعتقاد العام في عالم ترمب هو أن هناك كثيرا من اللغط حول لا شيء، وكلما تجاوزنا ذلك في وقت مبكر كان ذلك أفضل" مضيفًا أن الرئيس السابق أبلغ الحلفاء بأنه "يريد المضي قدمًا".

ومن المحتمل أن يشكل امتثال ترمب لأمر الاستدعاء أمام هيئة المحلفين الكبرى خطرًا قانونيًا واضحًا وسط الجدل القانوني حول ما إذا كان الرئيس السابق قد أساء التعامل مع الوثائق السرية التي احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض.

وفي ملفات سابقة للمحكمة، ادعى ممثلو الادعاء أن "فريق ترمب لم يمتثل بالكامل لأمر استدعاء تم تقديمه في مايو و من المحتمل أنه بذل جهودا لعرقلة تحقيق الحكومة".

وعلى الأقل، كان جزء من المعركة لتأمين عودة محققي وزارة العدل الى منتجعه تدور خلف الكواليس وفقًا لأشخاص مطلعين على الموقف. وقد يتضمن أحد الحلول المحتملة أن تطلب وزارة العدل من القاضي إصدار أمر يجبر فريق ترامب على العمل مع وزارة العدل لترتيب بحث آخر لمنزله.