واشنطن.. اتهام رجل بالتهديد بقتل بايدن ونائب ديمقراطي وقاضٍ

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنه تم توجيه اتهام إلى رجل من ولاية بنسلفانيا، أمس الأربعاء، بالتهديد بقتل الرئيس الأميركي جو بايدن، والنائب الديمقراطي بيني تومسون رئيس اللجنة المختارة لمجلس النواب للتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير، وقاضٍ في المحكمة الجزئية الأميركية.

ويتهم ممثلو الادعاء الرجل بإرسال رسالة تشير إلى "الجمرة الخبيثة"، وتحتوي على ما بدا أنه "مسحوق أبيض" إلى مكتب تومسون الأسبوع الماضي، قبل أيام من عقد اللجنة جلسة الاستماع الختامية بشأن أعمال الشغب في الكابيتول والتصويت لاستدعاء الرئيس السابق دونالد ترمب، وفقاً لموقع "أكسيوس" الإخباري Axios.

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وأشارت الرسالة إلى دور تومسون مع اللجنة، وهددت أيضاً عائلته والقاضي روبرت مارياني، وفقاً لبيان وزارة العدل.

ووفقاً لوزارة العدل، فإن تحقيقاً أجرته شرطة الكابيتول الأميركية خلص إلى أن "المسحوق الأبيض المصاحب للتهديدات لم يشكل خطراً فورياً على السلامة العامة".

وفي حادثة منفصلة، قالت الشرطة إن رجلاً من جورجيا يبلغ من العمر 80 عاماً كان متوقفاً بشكل غير قانوني في أرض مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن، قائلاً إنه يريد تسليم وثائق إلى المحكمة العليا، اعتُقل أمس بعد العثور على ثلاث بنادق في شاحنته، وفقاً لما أورده موقع "أكسيوس" Axios.

وقالت شرطة الكونغرس في بيان مكتوب، إن توني باين من تانيل هيل بولاية جورجيا اعتقل بتهمة إحضار أسلحة إلى الكابيتول.

واعتقلت الشرطة اثنين من الركاب في الشاحنة، لكن لم يتم احتجازهما. ورصد ضباط شرطة الكونغرس السيارة البيضاء متوقفة بشكل غير قانوني بالقرب من مبنى المحكمة العليا الأميركية في نحو الساعة 3:45 مساء بالتوقيت المحلي، وعندما اقتربوا قال الركاب الثلاثة إنهم جاؤوا لتسليم المستندات إلى المحكمة.

وقالت الشرطة إن باين أخبر الضباط أنه كان بحوزته أسلحة في الشاحنة، وأدى البحث إلى العثور على مسدسين وبندقية وأنبوب وعلب ذخيرة.

وأضافت أن عشرات الأشخاص يُعتقلون كل عام لإحضار أسلحة إلى أراضي الكونغرس.