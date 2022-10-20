واشنطن: عسكريون إيرانيون موجودون في القرم لمساعدة روسيا

أعلن البيت الأبيض الخميس أن عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، لمساعدة القوات الروسية في شن هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "تقديراتنا أن عناصر عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في القرم وساعدوا روسيا في هذه العمليات".

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وأوضح كيربي أن الإيرانيين في القرم كانوا مدربين وعناصر دعم تقني وأن الروس كانوا يوجهون المسيرات التي ألحقت أضراراً بالغة ببنى تحتية أوكرانية.

وأضاف: "طهران الآن منخرطة مباشرة على الأرض، ومن خلال توفير أسلحة يطال تأثيرها مدنيين وبنى تحتية مدنية في أوكرانيا".

وتابع: "ستبذل الولايات المتحدة كافة السبل لكشف وردع ومواجهة إمداد إيران لتلك الذخائر ضد الشعب الأوكراني".

وأكد كيربي: "سنواصل تطبيق كل العقوبات الأميركية على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية".

وكشفت الولايات المتحدة لأول مرة هذا الصيف أن روسيا تشتري طائرات إيرانية مسيرة لإطلاقها في أوكرانيا. من جهتها، نفت إيران بيع ذخائرها إلى روسيا.

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن إيران ربما نشرت أفراداً عسكريين لمساعدة الروس جزئياً بسبب عدم إلمامهم بالطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

وأظهرت نتائج توصلت إليها الاستخبارات الأميركية، والتي تم رفع السرية عنها، أن الروس واجهوا مشكلات تقنية مع الطائرات الإيرانية المسيرة بعد وقت قصير من استلامها في أغسطس الماضي.

وفي هذا السياق، قال كيربي: "كانت الأنظمة نفسها تعاني من إخفاقات ولا تعمل وفقاً للمعايير التي توقعها المشترون على ما يبدو.. لذلك، قرر الإيرانيون نقل بعض المدربين وبعض الدعم الفني لمساعدة الروس على استخدامها بطريقة فتاكة أفضل".

كما أكد كيربي أن واشنطن تبحث فرض عقوبات جديدة على طهران. وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبحث عن سبل تجعل من الصعب على طهران بيع مثل هذه الأسلحة لروسيا.

في سياق آخر، قال كيربي إن واشنطن لم تعد تركز على الدبلوماسية والمحادثات النووية مع إيران في هذه المرحلة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الخميس إن الولايات المتحدة خلصت إلى وجود أفراد عسكريين إيرانيين على الأرض في شبه جزيرة القرم لمساعدة الجيش الروسي في تشغيل طائرات مسيرة قدمتها طهران لشن ضربات في أنحاء أوكرانيا.