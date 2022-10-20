واشنطن: لدينا أدلة على استخدام روسيا للمسيّرات الإيرانية

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الخميس، أن لدى بلاده أدلة كبيرة على استخدام الطائرات الإيرانية المسيرة في قصف مدنيين أوكرانيين، وبنية تحتية حيوية.

وأوضح برايس أن واشنطن ناقشت رفقة بريطانيا وفرنسا أمام مجلس الأمن، ما تردد عن نقل إيران لمسيرات إلى روسيا، مشددا على أن بلاده لن تتردد في استخدام العقوبات وغيرها من الأدوات الملائمة ضد كل المتورطين في عمليات النقل.

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من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ القوّات الأوكرانية أسقطت 233 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع خلال شهر واحد، مشيراً إلى أنّ الجيش الأوكراني يعمل على حماية الأجواء الأوكرانية وضمان سلامتها.

هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد روس، وشركة مشتريات عسكرية روسية اتهمتها واشنطن بشراء تقنيات عسكرية من شركات أميركية، وتوريدها لمستخدمين روس.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات وقيود الصادرات التي فرضها الحلفاء جعلت موسكو تواجه صعوبات متزايدة في تأمين مدخلات الإنتاج والتقنيات اللازمة لحربها، ما جعلها تلجأ لموردي منتجات أقل جودة، بحسب قوله.

وكانت شبكة "إن بي سي" NBC الأميركية، قد كشفت في وقت سابق عن عثور واشنطن على قطع تكنولوجية أميركية داخل أسلحة روسية في اوكرانيا.

هذا وهدد نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي بإعادة تقييم التعاون مع الأمم المتحدة، إذا أرسلت الأخيرة لجنة خبراء لفحص بقايا المسيرات في أوكرانيا.

وأوضح بوليانسكي أن الأمانة العامة ليس لديها تفويض لإرسال الخبراء إلى أوكرانيا لفحص بقايا المسيّرات، وهي ليست لجنة عقوبات أو فريق خبراء، واصفا الأمر بغير المشروع.

وجدد بوليانسكي رفقة مندوب إيران الدائم نفي التقارير التي تتحدث عن بيع المسيرات الإيرانية إلى روسيا، مشيرًا إلى أن روسيا لديها مصانعها التي تصنع بها المسيّرات.

كما جدد نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة، ومندوب إيران الدائم، نفي التقارير التي تتحدث عن بيع المسيرات الإيرانية إلى روسيا.