أميركا تنفي تقارير إيرانية عن احتجاز زورقين مسيرين في البحر الأحمر

نفت قيادة الأسطول الخامس الأميركي، الجمعة، ما أعلنته إيران عن احتجاز زورقين مسيرين في مياه البحر الأحمر.

وقالت القيادة إن التقارير الواردة من إيران والتي تفيد بأنها احتجزت مؤخراً زورقين تابعين للبحرية الأميركية ليست صحيحة على الإطلاق.

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وأضافت في تغريدة على تويتر: "يواصل الأسطول الخامس الأميركي تشغيل أنظمته في أنحاء الشرق الأوسط دون انقطاع وبما يتسق مع القانون الدولي".

وفي وقت سابق الجمعة، قال قائد البحرية الإیرانية الأدميرال شهرام إيراني إن البحرية احتجزت زورقين أميركيين مسيرين "في عملية مرافقة أمنية" بمياه البحر الأحمر.

وأضاف في تصريحات نشرتها قناة العالم الرسمية اليوم الجمعة أن البحرية تمكنت من "تنفيذ عمليات المراقبة وإرساء الأمن البحري على أعلى مستوى" في البحر الأحمر.

وكانت البحرية الإيرانية قد أعلنت عن احتجاز زورقين مسيرين أميركيين في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي.