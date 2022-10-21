بتهمة ازدراء الكونغرس.. الحكم بسجن بانون مستشار ترمب السابق

حُكم على مستشار ترمب السابق ستيف بانون بالسجن أربعة أشهر في قضية ازدراء الكونغرس الناجمة عن رفضه الامتثال لأمر استدعاء أصدرته لجنة مجلس النواب التي تحقق في اقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني، كما فرض القاضي غرامة قدرها 6500 دولار وفقاً لـ"سي إن إن" الأميركية.

وكانت وزارة العدل تسعى إلى الحكم بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 200 ألف دولار.

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وقال القاضي الفيدرالي الأميركي كارل نيكولز يوم الجمعة إن هناك حدًا أدنى إلزاميًا بالسجن لمدة شهر واحد على جريمة مستشار ترمب السابق ستيف بانون. وأضاف نيكولز أن محامي بانون ديفيد شوين لم ينجح في محاولة إقناع القاضي بأنه لا يوجد حد أدنى إلزامي لتهمة الازدراء.

وأدين مساعد ترمب السابق هذا الصيف بتهمتي ازدراء الكونغرس، إحداهما لرفضه الإدلاء بشهادته في تحقيق لجنة مجلس النواب في 6 يناير والأخرى لعدم تسليمه الوثائق التي طالبت بها اللجنة.



وبعد مداولة قصيرة للنزاع، اتفق القاضي في النهاية مع المدعين، واصفًا لغة القانون بأنها "واضحة". وأوضح أيضًا، مع وضع ذلك في الاعتبار، أن المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام هي من شهر إلى ستة أشهر.