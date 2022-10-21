تقرير: إدارة بايدن تدرس إجراء مراجعة أمنية لمشروعات إيلون ماسك

نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصادر، عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي "جو بايدن"، قولهم إنّهم يناقشون ما إذا كان يتعيّن على الولايات المتّحدة إخضاع مشروعات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك"، لمراجعات أمن قومي.

وأضافت الوكالة أنّ المشروعات تشمل صفقة "ماسك" لشراء منصّة التواصل الاجتماعي "تويتر" وخدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

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وفي سياق آخر، نقلت وكالة بلومبرغ رسالة داخلية أرسلتها شركة "تويتر" للموظفين تنفي فيها أي خطط لتقليص عدد الموظفين.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أشارت في وقت سابق إلى أن خطط استحواذ "ماسك" على "تويتر"، تتضمّن خفض عدد موظّفيها بنسبة خمسة وسبعين في المئة تقريباً في غضون أشهر.