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U.S. Secretary of State Antony Blinken holds a joint press availability with French Foreign Minister Catherine Colonna at the State Department in Washington, U.S. October 21, 2022. REUTERS/Michael A. McCoy
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن
روسيا و أوكرانيا

بلينكن: لا إحياء وشيك للاتفاق النووي.. وروسيا تصعّد بأوكرانيا

وزير الخارجية الأميركي: واشنطن ستنظر في جميع الوسائل لتعزيز الدبلوماسية مع روسيا إذا رأت أن هناك فرصة

العربية.نت
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قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الجمعة إن الولايات المتحدة تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لمعالجة قضية البرنامج النووي الإيراني.

لكن استدرك قائلاً إن واشنطن لا ترى في الوقت الحاضر إحياء وشيكاً للاتفاق النووي المبرم عام 2015 لأن طهران تُقحم قضايا دخيلة على المفاوضات.

من محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي (أرشيفية)
من محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي (أرشيفية)

في سياق آخر قال بلينكن في مؤتمر صحفي إنه لا يرى أدلة على أن روسيا مهتمة بإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفاً أن موسكو تدفع، بدلاً من ذلك، في الاتجاه المعاكس.

وأضاف بلينكن إن واشنطن ستنظر في جميع الوسائل لتعزيز الدبلوماسية مع روسيا إذا رأت أن هناك فرصة.

قصف روسي على كييف الأسبوع الماضي
قصف روسي على كييف الأسبوع الماضي
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يأتي هذا بينما تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الروسي سيرغي شويغو الجمعة لأول مرة منذ مايو، فيما قال دبلوماسي روسي كبير إن الاتصال كان ضرورياً ومطلوباً لإزالة سوء التفاهم، حسبما أفادت وكالة تاس للأنباء.

وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية عن تقديم تفاصيل أكثر من مجرد الإشارة إلى أن أوستن هو الذي بدأ المحادثة وشدد على الحاجة لخطوط اتصال وسط الحرب في أوكرانيا.

ونقلت تاس عن الدبلوماسي الروسي المقيم في فيينا قنسطنطين جافريلوف قوله للتلفزيون الروسي: "يجب إزالة سوء التفاهم حتى لا تقع حوادث.. هناك اتصالات مهمة على الدوام ومن المهم أن يكون الأميركيون هم من أول من يسعى لها".

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