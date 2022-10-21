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This image contained in a court filing by the Department of Justice on Aug. 30, 2022, and redacted by in part by the FBI, shows a photo of documents seized during the Aug. 8 search by the FBI of former President Donald Trump's Mar-a-Lago estate in Florida. The Justice Department says it has uncovered efforts to obstruct its investigation into the discovery of classified records at former President Donald Trump's Florida estate. (Department of Justice via AP)
عدد من الوثائق التي تمت مصادرتها من منزل ترمب في فلوريدا
ترمب

تقرير: وثائق سرية أُعيدت من منزل ترمب تحتوي أسرارا عن إيران

"واشنطن بوست": بعض المستندات التي استعادها الـ"إف. بي. أي" أثناء تفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق في فلوريدا تحتوي على معلومات مخابرات شديدة الحساسية عن إيران والصين

العربية.نت
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الجمعة نقلاً عن "مصادر مطلعة" أن بعض المستندات التي استعادها مكتب التحقيقات الاتحادي أثناء تفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فلوريدا في أغسطس الماضي تحتوي على معلومات مخابرات شديدة الحساسية عن إيران والصين.

وقال تقرير الصحيفة إن المستندات تضمنت وثائق سرية حول تفاصيل العمل الاستخباراتي فيما يتعلق بالصين، وإن واحداً منها على الأقل يتعلق ببرنامج إيران الصاروخي، مضيفاً أن هذه الوثائق تعتبر من بين أشد الوثائق حساسية في المواد التي استعادها مكتب التحقيقات الاتحادي.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الكشف عن المعلومات الواردة في هذه الوثائق من شأنه أن تترتب عليه مخاطر كثيرة، بما في ذلك تعريض الأشخاص الذين يساعدون المخابرات الأميركية للخطر وتقويض جهود جمع المعلومات.

وتحقق وزارة العدل الأميركية فيما إذا كان ترمب قد انتهك القانون من خلال نقل سجلات حكومية، بما في ذلك حوالي 100 وثيقة سرية، إلى ملكيته العقارية الخاصة في فلوريدا بعد مغادرته منصبه في يناير 2021.

وتنظر الوزارة أيضاً في ما إذا كان ترمب أو فريقه قد عرقلوا العدالة عندما أرسل مكتب التحقيقات الاتحادي عملاء لتفتيش منزله، وحذرت من احتمال أن يكون هناك المزيد من الوثائق السرية المفقودة.

منتجع مارالاغو في فلورديا حيث تمت المداهمة
منتجع مارالاغو في فلورديا حيث تمت المداهمة
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وصادر المحققون نحو 11 ألف وثيقة في المداهمة لاستعادة وثائق تقول الحكومة إن ترمب حفظها في الأرشيف الأميركي، لكنه نقلها معه بشكل غير قانوني عندما غادر البيت الأبيض.

من بين تلك الوثائق ما يزيد قليلاً على 100 وثيقة سرية بعضها مصنف سريّ للغاية وعادة ما يتم تأمينها بإحكام مع السماح لعدد قليل من الأشخاص بالاطلاع عليها. لكنها أبقيت في مارالاغو في أماكن من بينها مكتب ترمب الشخصي في ظروف تأمين متواضعة، وفق وزارة العدل.

وبررت وزارة العدل المداهمة بدوافع تتعلق بالأمن القومي، مشيرةً إلى الاشتباه في أن ترمب انتهك قانون التجسس الذي يحظر الاحتفاظ بالوثائق الحساسة للغاية المتعلقة بالدفاع الوطني ومشاركتها.

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