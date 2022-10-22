أميركا.. تحطم طائرة بالقرب من مبنى سكني ومقتل جميع ركابها
"وقع حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار كين في مبنى متعدد العائلات بالقرب من هوب تشابل''
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أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت، بتحطم طائرة ذات محرك واحد جراء سقوطها بجوار مبنى سكني في ولاية نيو هامبشاير بالولايات المتحدة الأميركية، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.
وشوهدت ألسنة اللهب بارتفاع 40 قدما في الهواء بعد الحادث المروع الذي وقع بالقرب من مطار كين ديلانت هوبكنز.
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وقالت مدينة كين في بيان: "وقع حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار كين في مبنى متعدد العائلات بالقرب من هوب تشابل''.
هذا ولم تقع إصابات في المبنى الذي يقطن به عدد من العائلات، فيما لقي من كانوا على متن الطائرة حتفهم.
كما تم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية.
ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة في ذلك الوقت، ولكن تم التأكيد على عدم وجود ناجين.
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