اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من موقع الحادث

أميركا.. تحطم طائرة بالقرب من مبنى سكني ومقتل جميع ركابها

"وقع حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار كين في مبنى متعدد العائلات بالقرب من هوب تشابل''

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت، بتحطم طائرة ذات محرك واحد جراء سقوطها بجوار مبنى سكني في ولاية نيو هامبشاير بالولايات المتحدة الأميركية، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وشوهدت ألسنة اللهب بارتفاع 40 قدما في الهواء بعد الحادث المروع الذي وقع بالقرب من مطار كين ديلانت هوبكنز.

وقالت مدينة كين في بيان: "وقع حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار كين في مبنى متعدد العائلات بالقرب من هوب تشابل''.

هذا ولم تقع إصابات في المبنى الذي يقطن به عدد من العائلات، فيما لقي من كانوا على متن الطائرة حتفهم.

كما تم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية.

من موقع الحادث
من 2
  • من موقع الحادث
  • من موقع الحادث
(2 صور)
من موقع الحادث
من موقع الحادث
من موقع الحادث
من موقع الحادث

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة في ذلك الوقت، ولكن تم التأكيد على عدم وجود ناجين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مأساة سكان مخيمات إدلب تتجدد مع الشتاء مأساة سكان مخيمات إدلب تتجدد مع الشتاء
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط