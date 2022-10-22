أميركا.. استدعاء مسؤولين للمحكمة للإدلاء بشهادتهم في دعوى ضد بايدن

أمرت محكمة فيدرالية، الجمعة، الدكتور أنتوني فاوتشي وغيره من كبار المسؤولين، بينهم المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، بالإدلاء بشهادتهم تحت القسم في قضية تتعلق بتواطؤ بين الحكومة الفيدرالية وشركات التكنولوجيا الكبرى لفرض رقابة على المستخدمين بشأن فيروس كورونا المتسبب في وباء كوفيد-19.

ويقول المدعون العامون في لويزيانا وميسوري ومدعون آخرون إن فاوتشي المستشار السابق الرئيسي للرئيس الأميركي جو بايدن ومتهمين آخرين، تآمروا وأجبروا شركات وسائل التواصل الاجتماعي على "قمع المتحدثين المحبطين" فيما يتعلق بوباء كوفيد-19.

مادة اعلانية

وذهب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تيري دوتي إلى أبعد من الحكم السابق الذي أجبر المسؤولين على تقديم شهادات مكتوبة، وأمر فاوتشي والمدعى عليهم الآخرين بالإدلاء بشهادتهم تحت القسم.

وقال المدعي العام في ولاية ميسوري، إريك شميت، في بيان: "بعد العثور على أدلة تواطؤ بين إدارة بايدن وشركات التواصل الاجتماعي لفرض الرقابة على حرية التعبير، قدمنا على الفور طلبًا لإثبات القسم لهؤلاء المسؤولين".

وتابع: "حان الوقت لكي نسلط الضوء على مشروع الرقابة هذا، ونجبر هؤلاء المسؤولين على الإفصاح للشعب الأميركي، وهذا الحكم سيسمح لنا بفعل ذلك بالضبط وسنواصل الضغط من أجل الحقيقة".



ومن بين الشخصيات التي ستدلي بشهادتها تحت القسم أمام المحكمة، مدير الاستراتيجية الرقمية للبيت الأبيض روب فلاهيرتي، والجراح العام فيفيك مورثي، والوكيل الخاص الإشرافي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الفيس تشان.