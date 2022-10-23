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FILE PHOTO: Asylum-seeking migrants cross the Rio Grande to El Paso, Texas, U.S., as seen from Ciudad Juarez, Mexico, October 3, 2022. REUTERS/Paul Ratje/File Photo
مهاجرون يحاولون العبور من المكسيك إلى الولايات المتحدة
أميركا وبايدن

عمليات العبور غير الشرعية للحدود الأميركية تسجل مستوى قياسيا

تمكنت قوات حرس الحدود الأميركية من توقيف 227 ألف مهاجراً في سبتمبر على الحدود الأميركية مع المكسيك

العربية.نت
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أدى ارتفاع أعداد المهاجرين القادمين للولايات المتحدة من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا في سبتمبر الماضي إلى زيادة عدد عمليات العبور غير القانونية إلى أعلى مستوى يتم تسجيله في أي سنة مالية، وفقاً لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

وتعكس إحصاءات نهاية العام تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بعض البلدان، والقوة النسبية للاقتصاد الأميركي وتطبيق قيود اللجوء التي فرضت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

جانب من الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة
جانب من الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة
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وتمكنت قوات حرس الحدود الأميركية من توقيف 227 ألف مهاجراً في سبتمبر على الحدود الأميركية مع المكسيك، وهو ثالث أعلى عدد في شهر خلال رئاسة جو بايدن، في ارتفاع بنسبة 11.5% مقارنةً مع 204 ألف مهاجراً في أغسطس و18.5% مقارنةً مع 192ألف مهاجراً في سبتمبر 2021.

وخلال السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي، تم إيقاف 2.38 مليون مهاجر، بزيادة 37% مقارنة مع 1.73 مليون مهاجر في العام السابق، وفقاً للإحصاءات الصادرة في وقت متأخر الجمعة.

وأوقفت السلطات الأميركية ما يقرب من 78 ألف مهاجر من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا في سبتمبر الماضي، مقارنة بحوالي 58 ألف مهاجر من المكسيك وثلاث دول في شمال أميركا الوسطى كانت تمثل تاريخيا معظم التدفق.

مهاجرون من فنزويلا ينتظرون في المكسيك على مقربة من الحدود مع الولايات المتحدة
مهاجرون من فنزويلا ينتظرون في المكسيك على مقربة من الحدود مع الولايات المتحدة
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