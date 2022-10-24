بايدن سيتلقى جرعة "محدثة" من لقاح كورونا

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز يوم الأحد أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحصل على لقاح محدث لفيروس كوفيد-19 يوم الثلاثاء وأنه يحث المزيد من الأميركيين على تلقي الجرعة الأحدث.





وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة لقاحا محدثا لكوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الخميس إن ذلك ليس كافيا.

"لقاح للجميع"

وأضافت "يتعين أن يحصل الجميع على اللقاح المحدث في أسرع وقت ممكن".

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فيما قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي إن 4.5 مليون أميركي تلقوا اللقاح المحدث على مدار الأسبوع الأخير، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ إطلاق برنامج التطعيم في الخريف وبزيادة 40 بالمئة عن الأسبوع السابق.

"مضاد لكورونا الأصلي ومتحوراته"

يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت في طرح جرعات من لقاح كوفيد المحدث في سبتمبر أيلول والذي يتعامل مع فيروس كورونا الأصلي ومتحوراته.

وتأكدت إصابة بايدن بفيروس كورونا في يوليو تموز حيث كان يعاني من أعراض خفيفة وجاءت نتيجة اختباره إيجابية فيما وصف بأنها حالة من حالات ارتداد العدوى في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين تناولوا عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

لاحقا، وفي أغسطس آب، جاءت نتيجة اختباره سلبية مرتين وأنهى عزله الذي استمر لأكثر من أسبوعين في البيت الأبيض.