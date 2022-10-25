البيت الأبيض: لا مراجعات أمنية لمشاريع إيلون ماسك

أعلن البيت الأبيض الاثنين أن التقارير التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تناقش إجراء مراجعة تتعلق بالأمن القومي لبعض مشاريع إيلون ماسك "غير صحيحة".

وامتنعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، عن التعليق بشأن علاقة إدارة الرئيس جو بايدن مع ماسك أو تعاملاته التجارية مع دول أخرى.

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"تقارير غير صحيحة"

وردا على سؤال حول تقرير لوكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي، قال إن مسؤولي إدارة بايدن يناقشون ما إذا كانت بعض مشاريع ماسك يجب أن تخضع لمراجعات تتعلق بالأمن القومي، قال جان بيير للصحفيين "هذه التقارير غير صحيحة... مراجعة تتعلق بالأمن القومي- هذا غير صحيح".

وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهم إنهم يناقشون ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إخضاع بعض مشروعات إيلون ماسك، لمراجعات أمن قومي.

قائمة المشاريع

وأضافت أن المشروعات تشمل صفقة ماسك لشراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر وخدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

فيما تراجع سهم شركة تويتر بنسبة 16 في المائة قبل بدء التعاملات في بورصة نيويورك يوم الجمعة، عقب نشر التقارير.

وقالت بلومبرغ إن أحد عناصر صفقة ماسك على تويتر البالغة 44 مليار دولار والتي يمكن أن تؤدي إلى مراجعة اللجنة هو وجود مستثمرين أجانب في كونسورتيوم ماسك.