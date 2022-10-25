بايدن: أي هجوم نووي روسي سيكون "خطأ جسيماً هائلاً"

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء من أن أي هجوم نووي روسي سيكون "خطأ جسيماً هائلاً" في حين تقول موسكو إن أوكرانيا تعد "قنبلة قذرة"، الأمر الذي نفته كييف ودول غربية.

وحذر الرئيس الأميركي من أن "روسيا سترتكب خطأ جسيما هائلاً إذا استخدمت سلاحاً نووياً تكتيكياً".

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وتتكون القنبلة الإشعاعية أو "القنبلة القذرة" من متفجرات تقليدية محاطة بمواد مشعة تنتشر غبارا عند الانفجار.

ووجهت موسكو هذه الاتهامات لأول مرة الأحد خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظرائه الأميركي والفرنسي والبريطاني والتركي، مشيرا إلى "استفزازات محتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة".

والإثنين رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك المزاعم الروسية "الكاذبة". وجاء في البيان "العالم لن يكون غبيا إذا جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة للتصعيد".

في سياق آخر، أكد بايدن أن واشنطن "على تواصل دائم مع روسيا" بشأن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر المسجونة في موسكو.

يأتي هذا بينما رفضت محكمة روسية الثلاثاء الاستئناف المقدم من غرينر على الحكم الصادر بحقها بالسجن تسع سنوات بتهمة حيازة وتهريب خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت القنب.

وطلبت غرينر ومحاموها تبرئتها، أو على الأقل تخفيف العقوبة، والتي قالوا إنها لا تتناسب مع الجريمة وتتعارض مع الممارسات القضائية الروسية.

وبعد مداولة لا تزيد عن 30 دقيقة للنظر في الاستئناف، أعلن رئيس المحكمة تأييد الحكم الأصلي "دون تغيير" باستثناء احتساب المدة التي قضتها غرينر في الحبس الاحتياطي كجزء من العقوبة.

وألقت الشرطة القبض على غرينر في 17 فبراير شباط الماضي في مطار بموسكو، قبل أسبوع من إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا، وتم النظر إلى قضيتها حتما في سياق الأزمة التي تلت ذلك في العلاقات الأميركية الروسية.

وسارعت واشنطن بالرد على الحكم. وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان "علمنا بالأنباء الواردة من روسيا والتي تفيد بأن بريتني غرينر ستبقى سجينة ظلماً في ظروف لا تطاق بعد اضطرارها للخضوع لإجراءات قضائية زائفة أخرى اليوم".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستستمر في التواصل مع روسيا" لإعادتها إلى الوطن.