بايدن: وصول سوناك لرئاسة وزراء بريطانيا إنجاز رائد

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن اختيار ريشي سوناك كأول رئيس وزراء غير أبيض لبريطانيا بأنه إنجاز "رائد"، وقد وعد وفق البيت الأبيض بأنه سيتصل به في المستقبل القريب لتهنئته.

وقال بايدن خلال احتفال في البيت الأبيض بمناسبة حلول عيد ديوالي الهندي إن تولي سوناك الذي يتحدر من أصول هندية رئاسة الوزراء في بريطانيا "أمر مذهل للغاية، وإنجاز رائد، وله أهميته".

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وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار قد صرّحت أن "الرئيس بايدن يتطلّع إلى التحدث مع سوناك في الأيام المقبلة وإلى استمرار تعاوننا الوثيق مع المملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن البروتوكول يفرض عليه عدم الاتصال قبل لقاء سوناك بالملك تشارلز الثالث المقرر الثلاثاء.

من هو سوناك؟

وكان سوناك البالغ من العمر 42 عاماً، والذي يتمتع بسيرة جامعية ومهنية ملفتة، حصل على دعم غالبية نواب حزبه، إذ أيّده أكثر من 180 نائباً، أي ما يزيد قليلاً عن نصف أعضاء الحزب في البرلمان، بعد أن أعلن رسمياً الأحد، ترشحه من أجل "إصلاح الاقتصاد وتوحيد الحزب وتقديم المساعدة للبلاد"، وفق تعبيره.

وهذه أول مرة يترأس الحكومة في البلاد، سياسي من أصول مهاجرة. فسوناك المولود في ساوثهامبتون عام 1980، يتحدر من عائلة هاجرت من البنجاب في شمال غرب الهند إلى شرق إفريقيا. ومن ثم انتقل والداه في الستينيات إلى إنجلترا.

درس سوناك في جامعات بريطانية مرموقة، بدءاً بـ "وينشيستر كوليدج" المرموقة، ليلتحق بعدها بجامعة "أكسفورد".

وبعد تخرجه منها عام 2001، أصبح محللًا في شركة Goldman Sachs الشهيرة، كما عمل في شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية حتى عام 2004.

تزوج ابنة ملياردير هندي

لكن بصفته باحثاً في برنامج فولبرايت، تابع بعد ذلك درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد، حيث التقى بزوجته المستقبلية، أكشاتا مورثي، ابنة نارايانا مورثي، الملياردير الهندي وأحد مؤسسي عملاق التكنولوجيا Infosys.

وفي عام 2010 بدأ سوناك العمل لحزب المحافظين، ليصبح اليوم على رأس هذا الحزب العريق، والمنقسم بشدة.