توماس قاضي المحكمة العليا ينقذ غراهام من الشهادة في قضية تزوير الانتخابات

أوقف قاضي المحكمة العليا، كلارنس توماس، الاثنين، مؤقتًا أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى في أتلانتا بولاية جورجيا تسعى للحصول على شهادة حضورية من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في تحقيق بشأن جهود جنائية محتملة لإلغاء انتخابات 2020.

ويأتي الأمر، وهو "وقف إداري"، وسط جهود غراهام المستمرة لتجنب الإدلاء بشهادته في قضية تورط فيها حلفاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

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ويعتبر توماس مسؤولا عن الطلبات القضائية الطارئة من جورجيا.

وقدم غراهام طلبا قضائيا عاجلا، الجمعة، بعد يوم واحد من حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية بضرورة الإدلاء بشهادته.

ويعتبر غراهام واحدا من عدة جمهوريين متهمين بالضغط على ولاية جورجيا لعكس هزيمة ترمب في انتخابات عام 2020 هناك.

وجادل غراهام بأن جهوده بعد الانتخابات في جورجيا تعتبر نشاطًا تشريعيًا، وأنها محمية من هذه النوعية من التحقيقات.

وقالت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة وقاضي محكمة أدنى، إن نطاق الاستجواب الضيق من قبل هيئة المحلفين لن ينتهك حقوقه كعضو في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر صدور رد من محققي جورجيا الذين يطلبون شهادة غراهام، وفقًا لشبكة "سي إن إن".