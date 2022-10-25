في زلة جديدة.. بايدن يصف نائبته بالرئيس العظيم

في واحدة من زلاته المتكررة والغريبة، تمنى الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين عيد ميلاد سعيد لنائبة الرئيس كامالا هاريس ووصفها بأنها "رئيسة عظيمة" وهي عبارة افترض البعض على أنها زلة أخرى والتي أصبحت صفة ملاحقة لإدارته.

وقال الرئيس بايدن أثناء الاحتفال بعيد ميلاد هاريس في 20 أكتوبر : "عيد ميلاد سعيد لرئيس عظيم، نحن نعلم أن والدتك معك دائمًا".

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كما قال مازحا أن هاريس "بلغت الثلاثين من العمر". لكن عمرها 58 سنة.

ووصف بايدن هاريس بالرئيس مرتين على الأقل قبل يوم الاثنين. وفي يناير 2021، أشار إلى "الرئيس هاريس" خلال تصريحاته بشأن حقوق التصويت.

وفي المرة الثانية وصفها "بالرئيس هاريس" خلال تصريحاته في ولاية ساوث كارولينا في ديسمبر 2021.

وفي مارس وصف هاريس "بالسيدة الأولى" أثناء حديثه إلى المراسلين.

وقال في ذلك الوقت: "لقد أجرينا إعادة ترتيب بسيطة لمن على المنصة بسبب إصابة زوج السيدة الأولى بكورونا ويقصد هنا هاريس". وكان بايدن يشير إلى دوج إمهوف زوج هاريس الذي ثبتت إصابته للتو بـكوفيد 19 COVID-19.

وفي الآونة الأخيرة، تعرض بايدن لانتقادات عندما نادى باسم عضوة في الكونغرس توفيت مؤخرًا خلال حدث في البيت الأبيض في سبتمبر.

وقال "جاكي هل أنت هنا؟ أين جاكي؟ في إشارة إلى النائبة جاكي والورسكي خلال مؤتمر في البيت الأبيض حول الجوع والتغذية والصحة.

وقال البيت الأبيض في وقت لاحق إن الرئيس أخطأ في الكلام أثناء المؤتمر عندما بدا وكأنه يبحث عن والورسكي في جميع أنحاء الغرفة.

ولدى بايدن تاريخ من الزلات المتنوعة، لكنه دائما يشير إلى هاريس كرئيس في عدد من المناسبات.

وفي ديسمبر 2020، بعد انتخابه رئيسًا، اتصل بايدن بهاريس ووصفها بالرئيس المنتخب خلال إحاطة حول فيروس كورونا. وفي مارس 2021، أشار إلى هاريس باسم "الرئيس هاريس" أثناء الترويج لطرح لقاح كورونا.

وبعد أشهر في ديسمبر، قالها مرة أخرى في خطاب ألقاه في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية وخلال خطاب ألقاه في 11 يناير 2022 في اتحاد مركز جامعة أتلانتا.

وفي 13 مايو وصف بايدن مرة أخرى هاريس بالرئيس خلال تصريحات في القمة الخاصة بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا.