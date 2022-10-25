محكمة روسية تؤيد سجن لاعبة سلة أميركية 9 سنوات

رفضت محكمة روسية، اليوم الثلاثاء، الطعن الذي قدمته لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر في قضية حيازة مخدرات، وأيدت سجنها 9 سنوات.

وألقت الشرطة القبض على غرينر، الفائزة بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، في 17 فبراير الماضي في مطار موسكو لاستخدام سجائر إلكترونية تحتوي على زيت القنب المحظور في روسيا. وحكم عليها في الرابع من أغسطس بالسجن لمدة تسع سنوات.

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وسمح لغرينر بالإدلاء ببيان عبر الفيديو من مركز احتجازها في نوفوي جريشينو، خارج موسكو، لقضاة محكمة الاستئناف في مدينة كراسنوجورسك بالقرب من العاصمة.

وأكدت غرينر أنه كم كان مرهقا بالنسبة لها احتجازها لمدة ثمانية أشهر والخضوع لمحاكمتين وقالت "بالكاد تجاوزت الكمية المحددة (من زيت القنب)... تعرض الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أخطر (لعقوبة) أقل مما حصلت أنا عليه".

واعتذرت غرينر قبل قرار المحكمة عن ارتكاب الخطأ، تماما مثلما فعلت في محاكماتها الأولى، وقالت "لم أرغب في فعل ذلك".