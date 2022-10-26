الكرملين: تبادل أسرى مع أميركا يمكن التفاوض عليه بدون ضجة

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن تبادل الأسرى المحتمل مع الولايات المتحدة لإطلاق سراح نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر، التي تقضي عقوبة السجن تسع سنوات في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، يمكن فقط التفاوض عليه دون إثارة ضجة.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في اتصال مع الصحفيين التعليق على رفض محكمة في موسكو الطعن الذي قدمته غرينر أمس الثلاثاء.

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رفضت محكمة روسية، الثلاثاء، الطعن الذي قدمته غرينر في قضية حيازة مخدرات، وأيدت سجنها 9 سنوات.

وألقت الشرطة القبض على غرينر، الفائزة بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، في 17 فبراير الماضي في مطار موسكو لاستخدام سجائر إلكترونية تحتوي على زيت القنب المحظور في روسيا. وحكم عليها في الرابع من أغسطس بالسجن لمدة تسع سنوات

وسمح لغرينر بالإدلاء ببيان عبر الفيديو من مركز احتجازها في نوفوي جريشينو، خارج موسكو، لقضاة محكمة الاستئناف في مدينة كراسنوجورسك بالقرب من العاصمة.

وأكدت غرينر أنه كم كان مرهقا بالنسبة لها احتجازها لمدة ثمانية أشهر والخضوع لمحاكمتين وقالت "بالكاد تجاوزت الكمية المحددة (من زيت القنب)... تعرض الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أخطر (لعقوبة) أقل مما حصلت أنا عليه".

واعتذرت غرينر قبل قرار المحكمة عن ارتكاب الخطأ، تماما مثلما فعلت في محاكماتها الأولى، وقالت "لم أرغب في فعل ذلك".