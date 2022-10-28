حرضت على قتل سلمان رشدي.. عقوبات أميركية على مؤسسة إيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على مؤسسة "15 خرداد" وهي مؤسسة مقرها إيران عرضت مكافأة بملايين الدولارات لمن يقتل الكاتب البريطاني الأميركي الشهير المولود في الهند سلمان رشدي.

ملايين الدولارات

ومنذ أن أصدر روح الله الخميني فتوى بإهدار دم رشدي في فبراير شباط 1989، خصصت المؤسسة التابعة للمرشد الأعلى، ملايين الدولارات لأي شخص يرغب في قتله.

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لكن المؤسسة رفعت مؤخرا المكافأة المخصصة لاستهداف الكاتب.

"لا تهاون"

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والشؤون المالية بريان نيلسون إن الولايات المتحدة لن تتهاون في مواجهة التهديدات التي تشكلها السلطات الإيرانية ضد الحقوق الشاملة لحرية التعبير، وحرية الاعتقاد وحرية الصحافة.

محاولة اغتيال

وكان وكيل أعمال سلمان رشدي بالهند، قال إنه فقد بصره في إحدى عينيه، ولم يعد بإمكانه استخدام إحدى يديه بعد الهجوم الذي تعرض له في الرقبة والجذع أثناء صعوده في 12 أغسطس الماضي إلى منصة بقاعة معهد Chautauqua للآداب في نيويورك، لإلقاء محاضرة حول الحرية الفنية.

ولم يتمكن الطاعن البالغ 24 سنة، وهو الأميركي اللبناني الأصل، هادي مطر، من الإجهاز يومها على الكاتب الذي سبق وتلقى تهديدات بالقتل من إيران في ثمانينيات القرن الماضي، بعد نشر روايته The Satanic Verses أو "الآيات الشيطانية".