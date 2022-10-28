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بول ونانسي بيلوسي (أرشيفية من فرانس برس)

"اعتداء عنيف" على زوج بيلوسي.. بعد اقتحام منزلهما

العربية.نت، وكالات
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تعرض بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، "لاعتداء عنيف" بعد اقتحام منزلهما في كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وأفاد مكتبها في بيان، أن المهاجم رهن الاحتجاز ويجري التحقيق في الدافع وراء الهجوم، وفق رويترز.

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لم تكن في المنزل

كما أضاف أن بول بيلوسي نقل إلى المستشفى، حيث يتلقى رعاية طبية ممتازة ومن المتوقع أن يتعافى تماماً.

فيما لم تكن رئيسة مجلس النواب، التي تنتمي للحزب الديمقراطي والتي يأتي منصبها في المرتبة التالية لمنصب رئيس الولايات المتحدة، في المنزل وقت الهجوم.

ولم تتضح ملابسات الهجوم بما في ذلك كيفية اقتحام المهاجم المنزل. ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم إدارة شرطة سان فرانسيسكو ولا المتحدث باسم نانسي بيلوسي للتعليق.

يشار إلى أن الهجوم يأتي قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستكون فيها السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ على المحك.

القيادة تحت تأثير الكحول

وأدين بول بيلوسي (82 عاماً) بجنحة القيادة تحت تأثير الكحول بعد حادث سيارة في مايو. وحكم عليه بالحبس 5 أيام في مقاطعة نابا بكاليفورنيا.

ويمتلك بيلوسي شركة للعقارات ورأس المال الاستثماري مقرها سان فرانسيسكو.

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