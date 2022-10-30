بيلوسي "حزينة ومصدومة" جراء الهجوم على زوجها

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، السبت، إنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ"الحزن والصدمة" جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بكاليفورنيا.

وكتبت بيلوسي في رسالة على "تويتر" أنها تشعر مع أولادها وأحفادها بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها.

Thank you for your prayers for my husband and our family. -NP pic.twitter.com/tL8h8W0eUM — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) October 30, 2022

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هاجم متسلّل زوج زعيمة الديموقراطيّين في الكونغرس الأميركي بمطرقة بعد اقتحام منزلهما في كاليفورنيا الجمعة على ما أعلنت الشرطة، ليُنقَل بعدها إلى المستشفى للعلاج.

هذا وندّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، بالاعتداء "الدنيء" على زوج بيلوسي.

وقال بايدن خلال جولة انتخابية في فيلاديلفيا إنّ "لا مكان" للعنف السياسي في الولايات المتحدة. وكان متسلّل قد هاجم زوج بيلوسي بمطرقة بعد اقتحام منزل الزوجين في كاليفورنيا الجمعة، على ما أعلنت الشرطة.

وأضاف الرئيس الأميركي "هذا دنيء. لا مكان (له) في أميركا. هناك الكثير من العنف والعنف السياسي والكثير من الكراهية والكثير من النقد اللاذع".

وأشار بايدن إلى أنّ المهاجم صاح "أين نانسي؟"، على غرار ما فعل بعض المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 وفقًا لعدد من وسائل الإعلام المحلّية.

وخشية أن يؤدي ذلك إلى التأثير في المناخ السياسي، دعا بايدن المسؤولين إلى "معارضة" هذا العنف أيا يكن انتماؤهم.