الجريمة والإجهاض.. مناشدات للناخبين ومخاوف ديموقراطية من رياح قوية

قبل أيام قليلة من الانتخابات النصفية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ بأميركا الحاسمة يقوم الديموقراطيون بحملة تحول واسعة نحو تحديد رسالة ختامية تستهدف الناخبين المستقلين، الذين لم يتمكنوا من كسبهم بوابل من الإعلانات السلبية عن الإجهاض في الأشهر الأخيرة.

وحاليا يعمل الديمقراطيون على تحويل بعض الموارد الإعلانية بعيدًا عن الإجهاض وسط هجمات واتهامات من قبل قادة الأحزاب والمرشحين والجماعات المتحالفة ضد الجمهوريين ووصفهم بأنهم "متطرفون" في القضايا الاقتصادية.

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كما يركز الحزب الديموقراطي بشكل مكثف على برامج الضمان الاجتماعي والمزايا الأخرى بينما يرد الجمهوريون عليهم بكلمة واحدة وهي "التضخم".

وتأتي هذه التحركات وسط ثقة الجمهوريين المتزايدة بشأن استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في 8 نوفمبر، وتزايد المخاوف بين الديمقراطيين بشأن الولايات الزرقاء مثل واشنطن، ومناطق الكونغرس في ولاية ساحات القتال داخلها، حيث باتت في خطر أكبر بالتحول إلى اللون الأحمر مقارنة بالولايات الأخرى وفقا لتقرير صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وأعاد الجمهوريون أيضًا معايرة خطاباتهم الختامية، وركزوا بشكل أكبر على الجريمة وفقًا لمراجعة بيانات الإعلانات وهي مشكلة واجهوها لكنهم يرون أنها فعالة بشكل خاص في المدى البعيد.

وفي حين أن الديمقراطيين ما زالوا يضعون الإجهاض في طليعة حملتهم ويواصل الجمهوريون ضربهم على ارتفاع الأسعار، تعكس الاستراتيجيات اعتقادًا لدى كلا الحزبين قرب نهاية الحملة الانتخابية بأن القضايا الأخرى يمكن أن تؤثر بشكل كبير في السباقات التنافسية التي يحدد مصيرها الناخبون المترددون.

وخلصت التوجيهات الأخيرة للديموقراطيين إلى إزالة رسالة الإجهاض أو عدم التركيز عليه لصالح رسائل أخرى. ويبحث الديموقراطيون عن طرق لمواجهة حجج الحزب الجمهوري حول هذه القضية، وقد ألقى الجمهوريون باللوم على الديمقراطيين بشكل منتظم في الارتفاع الحاد في الأسعار.

وعلى الصعيد الوطني، انخفضت نسبة الإعلانات الديموقراطية التي تشير إلى الإجهاض بنسبة 10 نقاط مئوية من مستوى عالٍ يقارب 50 في المائة في أوائل أكتوبر، وفقًا لـ AdImpact، التي تتعقب الإعلانات التجارية.

وحذر عدد متزايد من الاستراتيجيين والمرشحين للحزب من أن التركيز الضيق على القضية لن يكون كافياً لتحمل الرياح القوية التي يواجهها الحزب.

وكان المرشحون الديمقراطيون في السباقات المتنافسة يتحدثون أكثر عن الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في الأسابيع القليلة الماضية، وفقًا لتحليل واشنطن بوست لمنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية والإعلانات التلفزيونية.

وحذر الرئيس بايدن بحدة الأسبوع الماضي من أن الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيشكل تهديدًا للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومزايا التقاعد. كما ركز الرئيس السابق باراك أوباما على الضمان الاجتماعي وقضايا المتقاعدين في تجمع حاشد يوم السبت للمرشحين الديمقراطيين في ولاية ويسكونسن وقوبل بتصفيق مطول. وقال عن الناس في الضمان الاجتماعي: "لقد عملوا بجد من أجل ذلك لقد تشققت أيديهم من أجل ذلك."

وتظهر بيانات AdImpact من جانبهم، أن الجمهوريين قاموا بشكل متزايد بضخ الأموال في الإعلانات عن الجريمة. وحتى مع تركيز العديد من حملات الحزب الجمهوري حول هذه القضية لعدة أشهر فإن الحزب قد أغرق بشكل كامل موجات الأثير في المرحلة النهائية حيث على الصعيد الوطني بلغت الحصة الأسبوعية من إعلانات الحزب الجمهوري التي تشير إلى الجريمة 34 بالمائة في أسبوع 25 أكتوبر وحده وهي أعلى حصيلة من الدورة الانتخابية بأكملها.