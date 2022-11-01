البيت الأبيض: إيران منخرطة بشكل نشط في مساعدة روسيا

على الرغم من نفي طهران وموسكو المتكرر، أكد البيت الأبيض أن إيران منخرطة بشكل نشط في مساعدة روسيا، مشيراً إلى أنها نشرت عسكريين في خدمة روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال البيت الأبيض في تصريحات لـ العربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن قلقة من احتمال قيام إيران بتزويد روسيا بصواريخ جو جو ومسيرات.

مادة اعلانية

يأتي ذلك، بعدما كشف مسؤولون غربيون اليوم أن إيران تستعد لإرسال نحو ألف قطعة سلاح إضافية إلى روسيا، فضلا عن المسيرّات لاستخدامها بمعاركها في أوكرانيا.

شحنة جديدة

وذكر المسؤولون، وهم من دولة غربية تراقب عن كثب برنامج الأسلحة الإيراني أن الشحنة الجديدة تتضمن صواريخ باليستية قصيرة المدى ومزيدا من الطائرات المسيرة، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

فيما أشاروا إلى أن هذه المرة "الأولى التي ترسل فيها طهران صواريخ متطورة دقيقة إلى موسكو، مما قد يعطي الكرملين دفعة كبيرة في ساحة المعركة".

مسيّرات إيرانية

كما أوضحوا أن آخر شحنة أسلحة إيرانية تضمنت حوالي 450 طائرة مسيرة "استخدمها الروس بالفعل لإحداث تأثير فتاك على جبهات القتال الأوكرانية".

يذكر أن الطائرات بدون طيار لعبت دوراً مهماً في الصراع منذ أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي.

لكن استخدامها للدرون زاد منذ الصيف، حين أكدت كييف أنها أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

كما تم في الأسابيع الأخيرة، استخدام تلك الطائرات لاستهداف البنية التحتية للطاقة الحيوية في أوكرانيا.

ويُعد إرسال المزيد من الأسلحة الإيرانية إلى روسيا خطوة من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة.