واشنطن: الاتصالات مستمرة مع السعودية لمواجهة تهديدات إيران
أكد مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة على اتصال مستمر مع السعودية لمواجهة تهديدات إيران.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قلقة من تهديدات إيران للسعودية، وإنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر.
الاتصال مستمر
وأضاف المتحدث "نحن قلقون من التهديدات، ونظل على اتصال مستمر مع السعودية من خلال القنوات العسكرية والمخابراتية.. لن نتردد في التحرك دفاعا عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة".
وأمس الاثنين أكد المبعوث الأميركي لإيران، روبرت مالي، اليوم الاثنين، أن واشنطن تدعم التظاهرات السلمية في إيران.
توحيد الموقف ضد إيران
كما أضاف: "عندما عينني الرئيس (الأميركي جو) بايدن في منصبي، كان الهدف توحيد الموقف الأوروبي حيال إيران ومنعها من امتلاك سلاح نووي".
"بايدن يفضل الدبلوماسية"
وشدد على أن "امتلاك إيران سلاحا نوويا سيجعل العالم أقل أمناً".
فيما أكد أن بايدن "يفضل الدبلوماسية" مع إيران، "لكنه سيبحث الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".
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