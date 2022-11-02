البيت الأبيض: لا إشارات حول نية روسيا استخدام النووي

بعد التصريحات القلقة التي أطلقها مسؤولون أميركيون بشأن بحث قادة في الجيش الروسي استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا، فإن البيت الأبيض عاد وطمأن.

فقد أعلن في بيان الخميس، عدم وجود أي مؤشرات تدل على نية موسكو استخدام أسلحة نووية في خضم العملية العسكرية في أوكرانيا.

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مع ذلك، شدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة تتعامل بجدية وتأخذ كل المؤشرات على محمل الجد مع مسألة الأسلحة النووية.

ليست مجرد تهديدات

أتت هذه التطورات بينما أكد مسؤولون أميركيون أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام النووي لم تكن مجرد تهديدات، مشيرين إلى أن إخفاقات القوات الروسية على الأرض في بعض المناطق بأوكرانيا قد تسرع في استخدام النووي.

لكنهم قالوا إن المعلومات الاستخباراتية وصلت إدارة الرئيس بايدن منتصف أكتوبر الماضي، لم يقدموا أي أدلة على أن روسيا تحضر لضربة بالأسلحة النووية التكتيكية.

أكبر قوة نووية في العالم

يذكر أن بوتين كان حذّر طوال العملية الروسية في أوكرانيا، وروسيا المستمرة منذ سبعة أشهر (وحتى قبل ذلك) من أنه سيستخدم الأسلحة النووية.

وتعتبر روسيا أكبر قوة نووية في العالم استناداً إلى عدد الرؤوس الحربية النووية التي تملكها، إذ إن لديها 5977 رأساً حربياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة 5428 بحسب اتحاد العلماء الأميركيين.

كذلك تمتلك القوات الروسية نحو ألفي سلاح نووي تكتيكي قيد التشغيل، بينما تمتلك أميركا نحو 200 من هذه الأسلحة، تنشر نصفها في قواعد في إيطاليا وألمانيا وتركيا وبلجيكا وهولندا.