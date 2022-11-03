تقرير: الجمهوريون في أفضل وضع للفوز بأغلبية مجلس الشيوخ

الجمهوريون في مجلس الشيوخ في أفضل وضع لهم منذ شهور للحصول على المقعد الوحيد الذي يحتاجون إليه لقلب السيطرة على المجلس العام المقبل. فوفقا لموقع "بوليتكو" الأميركي، فإن "الوضع الذي أظهر معاناة المرشحين الجمهوريين الذين يدعمهم دونالد ترمب قد تغير، وهذه النضالات الآن أصبحت من الماضي، ويشعر الجمهوريون أخيرًا بالتفاؤل بفضل زيادة الإنفاق في وقت متأخر من اللعبة، وتدهور البيئة الوطنية للديمقراطيين".

ويشير التقرير إلى أن أكبر دفعة للحزب الجمهوري كانت في ولاية بنسلفانيا حيث تبخر تقريبًا تقدم الديمقراطيين على مدى أشهر طويلة، وحاليا يتمتع محمد أوز على الأقل بفرصة جيدة للفوز بعد مصارعته الديمقراطي جون فيترمان الذي يعاني من أعراض سكتة دماغية. وأيًا كان الحزب الذي سيفوز في تلك الولاية فسيكون له مسارات متعددة للأغلبية.

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وفي ولايات ساحات "القتال" الأخرى، تحاول القائمتان الديمقراطيتان كاثرين كورتيز ماستو من نيفادا ورافائيل وارنوك من جورجيا الصمود، بينما يظهر الحزب الجمهوري زخمًا متأخرًا ضد شاغلي المناصب الديمقراطيين في أريزونا ونيو هامبشاير. ولا يزال بإمكان الديمقراطيين تحدي الحكمة التقليدية وتوسيع أغلبيتهم، لكن الجمهوريين بدأوا في توقع حدوث سيطرة كاملة على الكونغرس.

وقالت السيناتور عن ولاية أيوا جوني إرنست، عضو قيادة الحزب الجمهوري: "الفرص في هذه اللحظة قوية جدًا جدًا، سأقول فقط سنحصل على مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل".

وحتى السيطرة على مجلس الشيوخ لا تعني اكتساحًا كبيرًا بطبيعة الحال، والجمهوريون يرفضون التنبؤ لكن آفاق الديمقراطيين تتأثر بالرياح الاقتصادية والسياسية المعاكسة رغم أنهم ما زالوا يستفيدون من نقص التمويل من قبل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى الأعداد الضخمة لجمع التبرعات من مرشحيهم.

وبحسب التقرير قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري تحدث حول فرص الحزب بصراحة "لن تكون موجة حمراء، كما توقع الناس في وقت مبكر لكنها لن تكون أيضًا موجة زرقاء قد يكون تموجا أحمر".

ويبدو أن الديمقراطيين سيخسرون مجلس النواب بشكل شبه مؤكد في الوقت الحالي، لكن قادتهم يأملون في تكرار انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 عندما تقاسم الحزب النتيجة بين المجلسين.

وخلال تلك الدورة، انهارت أغلبية مجلس النواب الجمهوري في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، لكن انتهى الأمر بالجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الحصول على مقعدين. وبدا ذلك أكثر قابلية للتنفيذ خلال الصيف. لكن الحزب الديمقراطي حذر لأشهر من أن تقدمه الكبير في ذلك الوقت كان مجرد أوهام، وأن السباقات ستشتد عندما يعود ناخبو الحزب الجمهوري إلى ديارهم لمرشحيهم ويفرغون حساباتهم المصرفية.

لكن لا يزال رئيس لجنة الحملة الانتخابية في مجلس الشيوخ الديمقراطي غاري بيترز يقول "سنحتفظ بالأغلبية لكنني أعتقد أننا سنحصل على مقعد أو مقعدين". وأضاف: "في ولايات ساحة معركة، وبحكم التعريف، فإن الولاية التي تشكل ساحة معركة هي انتخابات قريبة جدًا تنحصر في نقاط ضيقة جدا". وتابع "أشعر بالرضا عن مكانتنا، لدينا تباين واضح للغاية في كل واحد من هذه السباقات بين شاغلي المناصب الديمقراطيين والجمهوريين الذين يتبارون ضدهم".

ورغم التفاؤل فإن الأرقام والرياح تتغير، حيث إن فيترمان كان مفضلا في الفوز في السابق وهو الآن في وضع حرج ومتقلب، كما شهد السيناتور الديمقراطي مارك كيلي من ولاية أريزونا، وماغي حسن من نيو هامبشاير تراجعًا في الاستطلاعات مع اقتراب يوم الانتخابات.

ويعتبر كل من وارنوك و كورتيز ماستو أكثر شاغلي المناصب ضعفًا على الخريطة، وقد يذهب سباق جورجيا إلى جولة الإعادة، والتي يمكن أن تحدد السيطرة على الشيوخ اعتمادًا على النتائج في السباقات الأخرى.