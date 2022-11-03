ليندركينغ يزور المنطقة.. وواشنطن للحوثي: العالم يراقب أفعالكم

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إن المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ سيزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع "لدعم جهود تجديد وتوسيع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن".

جاء ذلك بعد يوم من مغادرة المبعوث متوجهاً إلى المنطقة.

مادة اعلانية

وقالت الوزارة في بيان: "نذكّر الحوثيين بأن العالم يراقب أفعالهم ونحثهم على التعاون مع الأمم المتحدة والاستماع إلى نداءات اليمنيين من أجل السلام".

وأضافت: "السبيل الوحيد لإنهاء ثماني سنوات من الحرب المدمرة هو من خلال وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية تسمح لليمنيين بتقرير مستقبل بلادهم".

ولم تسفر الجهود بقيادة الأمم المتحدة عن تمديد الهدنة في اليمن بعد انتهاء أجلها مطلع أكتوبر الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت في منتصف أكتوبر الماضي، إن أمام الحوثيين فرصة لدعم اتفاق هدنة موسعة من شأنه أن يمهد الطريق لعملية سلام شاملة ودائمة بقيادة اليمنيين.

وأكدت أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على استعداد لدعم هدنة موسعة في اليمن. وحثت الخارجية الأميركية الحوثيين على دعم المقترح الأممي لتوسيع الهدنة، والتي قالت "من شأنها أن توفر لملايين اليمنيين الإغاثة الفورية".