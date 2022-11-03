"يمهد الطريق للفوضى".. بايدن يحذر من رفض نتائج الانتخابات النصفية

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية "يمهد الطريق للفوضى".

وقال بايدن، في مقتطفات نشرها البيت الأبيض: "هناك مرشحون يتنافسون على مناصب من كل المستويات في أميركا.. ولا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها".

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وأضاف أن هذا الأمر يمهد الطريق للفوضى في أميركا.. كما أنه أمر غير مسبوق وغير قانوني وغير أميركي".

وتشهد الولايات المتحدة أسبوعا انتخابيا حاسما لمستقبل الرئيس جو بايدن، يأمل الديمقراطيون أن يتمكّنوا في ختامه من كسر "موجة حمراء" موعودة من قبل خصومهم الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية.

وبعد حملة طاحنة تمحورت حول التضخم، تتزايد ثقة الجمهوريين المعروفين تقليديا باللون الأحمر، بقدرتهم على حرمان الرئيس الديمقراطي وحزبه الأزرق من غالبيته البرلمانية، في الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر.

وخلال هذه الانتخابات التي تأتي في منتصف ولاية الأعوام الأربعة لبايدن في البيت الأبيض، يدعى الناخبون الأميركيون إلى تجديد كامل مقاعد مجلس النواب (435)، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ المؤلف من 100.