الانتخابات النصفية.. الديمقراطيون يلجأون لأوباما والجمهوريون يراهنون على شعبية ترمب

تدور انتخابات التجديد النصفي دائمًا حول الرؤساء الحاليين ولا سيما عندما لا يتمتعون بشعبية. ولكن في تطور فريد هذا العام، تحول رئيسان سابقان فقدا السيطرة على مجلس النواب أثناء وجودهما في المنصب إلى رسل لنقل رسائل حزبيهما.

ويجسد باراك أوباما ودونالد ترمب رؤيتين متنافستين لمعنى أميركا نفسها، ويمددان مبارزتهما المريرة التي استمرت لسنوات، حيث يجدان نفسيهما على طرفي نقيض في مواجهة عميقة حول مستقبل الديمقراطية الأميركية.

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وبالنسبة للديمقراطيين، لا يزال أوباما رمزا للتغيير التدريجي وأمة متنوعة، وهو أكثر شعبية بكثير من الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن. إنه رجل الإطفاء السياسي الأكثر رواجًا بالنسبة للديمقراطيين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في سباقات الولايات المتأرجحة، حيث يتم استخدامه لتنشيط الناخبين الشباب والأقليات والطبقة المتوسطة في الضواحي.

في المقابل، يحشد ترمب حركته "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، والتي ظهرت لأول مرة كرد فعل عنيف لرئاسة أوباما الأولى، وهي مبنية على فكرة أن القيم الثقافية لأمة من الطبقة العاملة البيضاء إلى حد كبير محاصرة من التصحيح السياسي والهجرة غير الموثقة والدولة العميقة.

وينتقد أوباما في حملاته، السياسيين والمشاهير ونجوم الرياضة الذين يروجون لنظريات المؤامرة والخوف على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يعتبر ترمب أبرز الدعاة لها، حيث يحاول جذب أتباع الرئيس الخامس والأربعين والذين يرشحون أنفسهم للانتخابات على برنامج مزاعمه الانتخابية لعام 2020 مثل المرشحة الجمهورية لحاكم ولاية أريزونا كاري ليك، حيث تساءل أوباما "لماذا تصوت لشخص ما تعرف أنه لا يقول الحقيقة عن شيء ما؟".

وتبنى ترمب هذا التكتيك بالضبط عند عودته إلى الحملة الانتخابية في ولاية أيوا ليلة الخميس، فيما كان ظاهريًا دعما للسيناتور الجمهوري المخضرم تشاك جراسلي، لكنه شعر بأنه أول لقاء تحضيري حزبي في البلاد لعام 2024، حيث يتطلع المساعدون إلى الأسبوع الثالث من نوفمبر لإعلان انطلاق حملته الرئاسية لعام 2024 حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN.

وفي مسيرة أيوا، ادعى ترمب أنه فاز في بنسلفانيا وويسكونسن في عام 2020، وهما ولايتان ساعدتا بايدن على الفوز بالبيت الأبيض. وقال ترمب لجمهوره في ليلة شديدة البرودة في مدينة سيوكس: "لقد تم إفشال رئيسكم المفضل"، واتهم الديمقراطيين وأوباما بالتجسس على حملته الانتخابية عام 2016.

وتتمثل إحدى المقارنات المثيرة للاهتمام بين أساليب ترمب وأوباما التي تظهر في المسيرات المتنافسة في استخدام الفكاهة. ولطالما استخدم ترمب الكوميديا التي غالبًا ما تكون مظلمة وقاسية لربط نفسه بجمهوره، وهي ميزة لا تظهر دائمًا على شاشات التلفزيون.

وعادة ما تكون دعابة أوباما أكثر دفئًا على الرغم من أنها ليست أقل حدة، لكنه يستخدمها بشكل فعال للسخرية من الجمهوريين قبل توجيه ضربة سياسية مدمرة. وعلى سبيل المثال، في ولاية ويسكونسن نهاية الأسبوع الماضي، وصف الجمهوريين بأنهم حزب الأغنياء، عندما اتهم السيناتور رون جونسون بالتصويت على إعفاء ضريبي لمالكي الطائرات الخاصة.

وتعتبر موهبة أوباما في الخطابة غير منقوصة، ويبدو أنه يستمتع باستعراضها، إنه مثل نجم كرة السلة الذي عاد بعد سنوات من التقاعد وفجأة بدأ في توجيه رميات ثلاثية. وتعني شعبيته أنه يمكن أن ينزل إلى أكثر الولايات أهمية، حيث يعاني المرشحون الديمقراطيون من قلة شعبية بايدن الرئيس.

ومع ذلك، فإن شهرة أوباما هي تذكير بنوع المواهب السياسية في القائمة الأولى التي يفتقر إليها الحزب الديمقراطي الحديث وهي معضلة كبيرة، ولكن على الرغم من تأثيره الخطابي، فإن السؤال الآن هو مدى فعالية أوباما في جذب الناخبين.

وغالبًا ما كافح الرئيس السابق أثناء توليه منصبه لترجمة نجوميته لدعم المرشحين الديمقراطيين الآخرين والمواهب الأقل في الانتخابات النصفية.