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A U.S. Air Force F-16 Flying Falcon fighter bomber takes off for a mission from Bagram air field in Afghanistan August 11, 2016. Picture taken August 11, 2016. REUTERS/Josh Smith
مقاتلة أميركية من طراز إف-16 "أرشيفية"
تركيا

أميركا قد توافق على بيع طائرات إف-16 إلى تركيا خلال شهرين

قدمت تركيا طلبا للولايات المتحدة في أكتوبر 2021 لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 تصنعها شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية

العربية.نت، رويترز
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قال المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان إن عملية الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، تسير على ما يرام وقد تكتمل في غضون شهرين.

وقدمت تركيا طلبا إلى الولايات المتحدة في أكتوبر 2021 لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 تصنعها شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية لتحديث قوتها الجوية بعد فشل شراء طائرات إف-35.

تعبيرية
تعبيرية

ونقلت محطة "سي.إن.إن ترك" عن إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان قوله في مقابلة مساء أمس الخميس إن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل جهودا صادقة بشأن هذه القضية.

ونقلت المحطة عن كالين قوله ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستبيع طائرات إف-16 لتركيا "ليس من السهل إعطاء توقعات واضحة لكن يبدو أن هناك احتمالا كبيرا لاستكمال العملية في الشهر أو الشهرين المقبلين".

أردوغان يهدد: قد نلجأ لروسيا إذا منعت واشنطن بيعنا مقاتلات إف-16 العرب والعالم أردوغان وحزبه أردوغان يهدد: قد نلجأ لروسيا إذا منعت واشنطن بيعنا مقاتلات إف-16

وأضاف: "عندما يحدث هذا ستحل مشكلة إف-16، كلا من مسألة التحديث وشراء طائرة إف-16 جديدة سيجري حلها".

وفي سبتمبر، قال أردوغان إنه تلقى ردود فعل "إيجابية" من عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي التقى يهما في نيويورك بخصوص دعمهما المحتمل لعملية البيع.

وساد الفتور تجاه تركيا في الكونغرس الأميركي على مدى السنوات القليلة الماضية بعد أن حصلت أنقرة على أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، مما أدى إلى فرض عقوبات أميركية واستبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.

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