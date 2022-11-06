بايدن: انتخابات الكونغرس لحظة "فارقة".. وترمب يدعو لحشد موجة حمراء

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، خلال تجمع للحزب الديموقراطي، أن انتخابات منتصف الولاية الأسبوع المقبل ستكون لحظة "فارقة" في مصير الديموقراطية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في فيلادلفيا حيث يقدم الدعم للمرشحين الديموقراطيين في انتخابات حاكم ولاية بنسلفانيا ومجلس الشيوخ: "هذه لحظة فارقة للأمة ويجب أن نتحدث جميعا بصوت واحد".

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ومن ناحية أخرى، دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، إلى حشد "موجة عملاقة" من الجمهوريين لدعم حزبه في الانتخابات النصفية.

وقال ترامب أمام تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا المحورية: "إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا وإنقاذ الحلم الأميركي، يجب عليكم إذًا هذا الثلاثاء أن تصوتوا للجمهوريين في موجة حمراء عملاقة"، في إشارة منه إلى لون حزبه.

والسبت، اجتمع بايدن والرئيسان السابقان دونالد ترمب وباراك أوباما في تجمعات حاشدة لدعم مرشحيهم في طرفي ولاية بنسلفانيا. وسينضم أوباما إلى فيترمان في تجمع حاشد في بيتسبرغ، ثم سيلتقيان الاثنان مع بايدن ومرشح حاكم الولاية جوش شابيرو في حدث في فيلادلفيا.

وفي نفس الليلة، تواجد ترمب في بيتسبرغ مع محمد أوز والمرشح الجمهوري لمنصب الحاكم دوغ ماستريانو.

وانطلق مرشحو مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة نحو عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد السيطرة على المجلس، وانتشروا عبر ولايات ساحات المعركة الحاسمة في جولات الحافلات والتجمعات وسط منافسات شرسة في عدد قليل من الولايات التي من المتوقع أن تحدد الحزب الذي سيحصل على السلطة في مجلس الشيوخ.

وجاءت هذه التحركات العاجلة في الوقت الذي أعرب فيه الديمقراطيون عن تشاؤمهم المتزايد بشأن الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب معتبرين أن مجلس الشيوخ قد يمثل أملهم الأخير لإنقاذ بعض السلطة في الكونغرس العام المقبل.

وشرع المرشحون في مجلس الشيوخ بتكثيف حملاتهم بوتيرة محمومة في الأيام الأخيرة، حيث يتبادلون الهجمات الحادة ويقومون بتجنيد الأسماء ذات الوجوه الشعبية لضرب خصومهم.

وكان تركيز الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشكل كبير على السباقات التنافسية في ولاية بنسلفانيا وأريزونا وجورجيا ونيفادا.

وفي ولاية بنسلفانيا التي يعتبرها الديمقراطيون أفضل رهان لقلب مقعد أحمر في مجلس الشيوخ، تقدم جون فيترمان، نائب الحاكم، على الجمهوري محمد أوز، الطبيب المشهور الذي اكتسب بعض الزخم في الأسابيع الأخيرة.