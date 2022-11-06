نيويورك.. إصابة 38 بحريق ناجم عن بطارية أيون الليثيوم

أُصيب 38 شخصاً بجروح جراء حريق السبت في نيويورك قد يكون ناجما عن بطارية أيون الليثيوم كتلك المستخدمة في دراجات السكوتر، وفق ما أفاد مسؤولون في المدينة لوسائل إعلام أميركية.

وهناك جريحان في حال خطرة و5 مصابين بجروح بالغة جراء الحريق الذي اندلع في مبنى سكني بمنطقة مانهاتن، بحسب ما أوردت قناة "سي إن إن" نقلاً عن مفوضة الحرائق في نيويورك لورا كافانا.

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الحريق رقم 200

فيما أكد قائد جهاز الإطفاء دان فلين أن هذا الحريق رقم 200 الناجم هذا العام عن بطارية أيون الليثيوم لجهاز تنقل كهربائي صغير (دراجة، سكوتر، ألواح السكيت بورد الكهربائية...)، وفق فرانس برس.

كما صرح فلين لـ"سي إن إن": "سجلنا 6 وفيات هذا العام فقط بسبب هذه البطاريات التي تغذي أجهزة التنقل الصغيرة".

كذلك أوضح أن السلطات تعتقد أن الحريق اندلع في شقة كان ساكنها يصلح دراجات.