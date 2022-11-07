إيلون ماسك: أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري

عشية الانتخابات النصفية التي ترتدي أهمية بالغة، دعا المالك الجديد لتويتر الملياردير إيلون ماسك الاثنين الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشحين الجمهوريين.

وقال ماسك الذي يحظى بـ114 مليون متابع على تويتر في تغريدة: "يحد تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديمقراطي".

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic. — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

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"تنبيه" لبايدن

يذكر أن الجمهوريين تعهدوا الأحد توجيه "تنبيه" إلى الرئيس جو بايدن واستعادة الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية الحاسمة، فيما أصر الديمقراطيون على أنهم ما زالوا في المعركة قبل ساعات على الاستحقاق.

ويؤدي بايدن وسلفه دونالد ترمب دورين رئيسيَين لجذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الثلاثاء التي يقول الرئيس إنها تمثل لحظة "حاسمة" للديمقراطية الأميركية.

تصويت عقابي

يشار إلى أنه عادة ما تُعتبر انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة استفتاء على رئيس البلاد الذي يميل حزبه إلى خسارة مقاعد في الكونغرس، خصوصاً إذا كانت نسبة تأييده، كما هي الحال مع بايدن اليوم، أي أقل من 50%.

كما تعطي مؤشراً على موافقة ناخبي الرئيس وغيرهم أيضاً على خيار الاستمرار في السياسات التي اعتمدها سواء داخلياً أو خارجياً، أو معاقبته عبر صناديق الاقتراع.