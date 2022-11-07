كل ما عليك معرفته عن انتخابات التجديد النصفي في أميركا

بعد عامين على وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السلطة نتيجة واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للانقسام في الولايات المتحدة، تتجه الأنظار للانتخابات التي تجري على مستوى البلاد الثلاثاء.

ففي الثامن من نوفمبر، يختار الناخبون النواب الذين سيشغلون مقاعد المجلس في واشنطن وفي جميع المجالس المحلية تقريباً، إضافة إلى حكام 36 ولاية من أصل 50.

مادة اعلانية

وستتحول هذه الانتخابات التي تنظم قبل عامين على الانتخابات الرئاسية، في الواقع إلى استفتاء على أداء الرئيس. وخلال أكثر من 160 عاماً، نادراً ما أفلت حزب الرئيس من هذا التصويت العقابي، وفق فرانس برس.

من يُنتخب؟

اسم الرئيس ليس وارداً على أوراق الاقتراع هذا الخريف.

وكما هو الحال كل عامين، فإن كل المقاعد الـ435 في مجلس النواب خاضعة للتنافس.

أما في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، تستمر ولاية كل سناتور 6 أعوام. وبالتالي، فإن أكثر من ثلث أعضاء المجلس يجري تغييرهم أو التجديد لهم في الثامن من نوفمبر، أي 35 مقعداً.

فيما يبدأ المنتخَبون الجدد ولايتهم في الثالث من يناير 2023.

كذلك، ينتخب الأميركيون عدداً من حكام الولايات ومجموعة من المسؤولين المحليين، الذين يقررون سياسة ولايتهم في ما يتعلق بمسائل مثل الإجهاض والتنظيمات البيئية وغيرها.

ماذا تفيد استطلاعات الرأي؟

وفق استطلاعات الرأي الأخيرة، فإن المعارضة الجمهورية تملك فرصة في الفوز بعشرة أو 25 مقعداً إضافياً في مجلس النواب، وهي أكثر من كافية لتحصل على الغالبية.

وفيما لا تزال الاستطلاعات أكثر غموضاً في ما يتعلق بمجلس الشيوخ، يبدو أن الجمهوريين سيحققون تقدماً هناك أيضاً.

استفتاء مضاعَف

رغم أن اسم جو بايدن لا يظهر على أوراق الاقتراع، إلا أن العديد من الأميركيين ينظرون إلى هذه الانتخابات على أنها استفتاء على الرئيس.

كما أن هذا الاقتراع يحمل اختباراً مهماً بالنسبة للمستقبل السياسي لدونالد ترمب، الذي ألقى بنفسه في الحملة الانتخابية عبر تنظيم الكثير من التجمعات في أنحاء البلاد.

وبالنسبة لهذين الرجلين اللذين يتطلعان إلى الترشح لانتخابات عام 2024، يمكن لنتيجة "الانتخابات النصفية" أن تنذر بإعادة مشهد الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2020.

ما هي التحديات؟

سيكون تأثير هذه الانتخابات حاسماً في جميع أنحاء البلاد.

من جهته يحث بايدن الأميركيين على منحه الغالبية الكافية للالتفاف على القواعد البرلمانية التي تمنعه حالياً من تشريع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد أو حظر الأسلحة النارية. وأكد في كل خطاباته تقريباً أن هذه الانتخابات هي "خيار"، مشدداً على أنه بناءً على نتيجة التصويت، يعتمد مستقبل الإجهاض والأسلحة النارية والنظام الصحي.

في المقابل يَعِد الجمهوريون بقيادة معركة شرسة ضد التضخم والهجرة والجرائم. كما أن بعضهم أشار إلى خفض المساعدات المقدمة من واشنطن لأوكرانيا.

ووعد مرشحو الحزب الجمهوري أيضاً بفتح سلسلة من التحقيقات البرلمانية بحق بايدن، ومستشاره بشأن الوباء أنتوني فاوتشي ووزير العدل التابع له ميريك غارلاند، في حال حصلوا على الغالبية. وهم يخططون لدفن عمل اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على الكونغرس الذي نفذه أنصار ترمب.