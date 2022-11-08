بايدن للأميركيين: الانتخابات النصفية فرصتكم للدفاع عن الديمقراطية

حذّر الرئيس جو بايدن الأميركيين عشية انتخابات التجديد النصفي من أن الديموقراطية على المحك في انتخابات التجديد النصفي التي ستجري الثلاثاء و"هذه فرصتكم للدفاع عنها".

وقال بايدن أمام حشد من أنصار الحزب الديموقراطي في مهرجان انتخابي الاثنين في بوي بولاية مريلاند "نستشعر في داخلنا أن ديموقراطيتنا في خطر، ونعلم أن هذه اللحظة هي فرصتكم للدفاع عنها"، مضيفا "سنحقق ذلك".

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ففي الثامن من نوفمبر، يختار الناخبون النواب الذين سيشغلون مقاعد المجلس في واشنطن وفي جميع المجالس المحلية تقريباً، إضافة إلى حكام 36 ولاية من أصل 50.

وستتحول هذه الانتخابات التي تنظم قبل عامين على الانتخابات الرئاسية، في الواقع إلى استفتاء على أداء الرئيس. وخلال أكثر من 160 عاماً، نادراً ما أفلت حزب الرئيس من هذا التصويت العقابي، وفق فرانس برس.

انخفاض شعبية بايدن

إلى ذلك، أظهر استطلاع لـ"إبسوس"، انخفاض شعبية الرئيس بايدن إلى 39%.

ووفق استطلاعات الرأي الأخيرة، فإن المعارضة الجمهورية تملك فرصة في الفوز بعشرة أو 25 مقعداً إضافياً في مجلس النواب، وهي أكثر من كافية لتحصل على الغالبية.

وفيما لا تزال الاستطلاعات أكثر غموضاً في ما يتعلق بمجلس الشيوخ، يبدو أن الجمهوريين سيحققون تقدماً هناك أيضاً.

استفتاء مضاعَف

رغم أن اسم جو بايدن لا يظهر على أوراق الاقتراع، إلا أن العديد من الأميركيين ينظرون إلى هذه الانتخابات على أنها استفتاء على الرئيس.

كما أن هذا الاقتراع يحمل اختباراً مهماً بالنسبة للمستقبل السياسي لدونالد ترمب، الذي ألقى بنفسه في الحملة الانتخابية عبر تنظيم الكثير من التجمعات في أنحاء البلاد.

وبالنسبة لهذين الرجلين اللذين يتطلعان إلى الترشح لانتخابات عام 2024، يمكن لنتيجة "الانتخابات النصفية" أن تنذر بإعادة مشهد الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2020.