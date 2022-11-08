ترمب سيصدر "إعلاناً هاماً جداً" في 15 نوفمبر

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، إن "إعلانا هاما جدا" سيصدر عنه الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بأنه قد يكشف عن خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024 للعودة إلى البيت الأبيض.

وتوجه ترمب إلى جمهور حاشد في أوهايو قائلا "سوف أقوم بإعلان هام جدا الثلاثاء، في 15 نوفمبر في مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا".

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وبالاستناد إلى الرسالة التي بعث بها الأسبوع الماضي في كلامه عن الانتخابات الرئاسية حين قال إنه "يرجح جدا جدا جدا بأنه سيفعل ذلك مجددا"، يمكن البناء على ذلك لتوقّع تأكيده، الثلاثاء المقبل، نيته الترشح للرئاسة.

ومن المتوقع أن يتوجه ملايين الأميركيين، اليوم، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب حكام ولايات وأعضاء كونغرس ومسؤولين محليين في انتخابات هي الأكثر حدة في السنوات الأخيرة.

وكان الرئيس الأميركي السابق دعا، السبت، إلى حشد "موجة عملاقة" من الجمهوريين لدعم حزبه في الانتخابات النصفية.

وقال ترمب أمام تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا المحورية: "إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا وإنقاذ الحلم الأميركي، يجب عليكم إذا هذا الثلاثاء أن تصوتوا للجمهوريين في موجة حمراء عملاقة"، في إشارة منه إلى لون حزبه.

والسبت، اجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيسان السابقان دونالد ترمب وباراك أوباما في تجمعات حاشدة لدعم مرشحيهم في طرفي ولاية بنسلفانيا. وانضم أوباما إلى فيترمان في تجمع حاشد في بيتسبرغ، ثم التقى الاثنان مع بايدن ومرشح حاكم الولاية جوش شابيرو في حدث في فيلادلفيا.

وفي نفس الليلة، تواجد ترمب في بيتسبرغ مع محمد أوز، والمرشح الجمهوري لمنصب الحاكم دوغ ماستريانو.

وجاءت هذه التحركات في الوقت الذي أعرب فيه الديمقراطيون عن تشاؤمهم المتزايد بشأن الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب، معتبرين أن مجلس الشيوخ قد يمثل أملهم الأخير لإنقاذ بعض السلطة في الكونغرس العام المقبل.