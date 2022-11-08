ترمب يدلي بصوته ويؤكد "بلادنا فقدت موقعها ومكانتها"
الرئيس الأميركي السابق: يوم الثلاثاء المقبل سيحمل أخبارا مثيرة
أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اليوم الثلاثاء بصوته في الانتخابات النصفية في ولاية فلوريدا.
وحث ترمب الأميركيين على "الخروج والتصويت"، مؤكداً ان "المرشحون الجمهوريون رائعون".
وفي تصريح أعطاه للصحفيين قرب مركز الاقتراع، شدد ترمب على ضرورة "إبقاء الضرائب منخفضة"، مؤكداً أن "الديمقراطيون يريدون العكس". كما أكد أهمية "إغلاق الحدود من أجل مواجهة الجريمة".
وتابع ترمب: "بلادنا فقدت موقعها ومكانتها"، كما أكد أن "يوم الثلاثاء المقبل سيحمل أخبارا مثيرة"، في إشارة إلى إعلانه المحتمل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024.
هذا ويصوت الأميركيون اليوم على انتخابات منتصف الولاية الحاسمة للسنتين المقبلتين في ولاية الرئيس جو بايدن.
وقال الرئيس الديمقراطي الذي من المحتمل أن يخسر السيطرة على الكونغرس، في تغريدة: "اليوم، اجعلوا صوتكم مسموعاً، صوتوا".
وأدلى أكثر من 40 مليون شخص بأصواتهم خلال التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد، في اقتراعٍ سيؤدي إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية.
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