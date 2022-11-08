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Former U.S. President Donald Trump speaks at a rally to support Republican candidates ahead of midterm elections, in Dayton, Ohio, U.S. November 7, 2022. REUTERS/Gaelen Morse
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
الانتخابات الأميركية

في اللحظات الأخيرة.. ترمب يتراجع ويدعم حاكم جورجيا الجمهوري

الخلاف نشأ بين الرئيس الأميركي السابق وبريان كيمب عقب الانتخابات الرئاسية في 2020

واشنطن - بندر الدوشي 
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أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أثناء حضوره مناسبة حاشدة للجمهوريين في ولاية أوهايو مساء الاثنين، ما يرقى إلى أول تأييد له لإعادة انتخاب حاكم ولاية جورجيا الجمهوري بريان كيمب.

وكان ترمب وكيمب متخاصمين منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2020.

وضغط ترمب على كيمب، الذي كان قد تم انتخابه بدعم من الرئيس الأميركي السابق في عام 2018، حتى لا يؤكد فوز جو بايدن في انتخابات 2020.

ورفض كيمب هذا الطلب وهو ما دفع ترمب لتأييد خصمه الجمهوري السناتور السابق ديفيد بيرديو في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب، لكن كيمب فاز بسهولة في هذه الانتخابات.

حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب
حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب
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وجاء تأييد ترمب لكيمب بشكل غير متوقع وبدون ضجة، حيث حث الرئيس السابق الناخبين على دعم حاكم جورجيا في انتخابات التجديد النصفي اليوم الثلاثاء.

وبعد أن امتدح مرشح مجلس الشيوخ في جورجيا هيرشل ووكر ووصفه بأنه "أحد أعظم الرياضيين"، أكد ترمب دعمه لـ "بريان كيمب لمنصب حاكم جورجيا".

وكان كيمب قد واجه المرشحة الديمقراطية ستايسي أبرامز في 2018 وتغلب عليها، وهو يواجهها مجدداً حالياً لنيل منصب الحاكم. ويتقدم كيمب على أبرامز في استطلاعات الرأي بهامش واسع.

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