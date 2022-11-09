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تشاك غراسلي
الانتخابات الأميركية

أميركا.. سيناتور جمهوري في الـ89 يفوز بولاية ثامنة

خاض منافسة هي الأكثر حدة له منذ 42 عاماً في مواجهة الديمقراطي والعسكري الكبير السابق مايكل فرانكن

العربية.نت، وكالات
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فاز الجمهوري تشاك غراسلي (89 عاماً) السيناتور عن ولاية أيوا منذ عام 1981. في انتخابات الثلاثاء بمقعد في مجلس الشيوخ لولاية ثامنة، حسب قناتَي "إن بي سي" و"سي بي إس".

وقد خاض منافسة هي الأكثر حدة له منذ 42 عاماً في مواجهة الديمقراطي والعسكري الكبير السابق مايكل فرانكن.

وسيكون تشاك غراسلي قد بلغ 95 عاماً في نهاية ولايته الجديدة هذه.

وأراد هذا العضو في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أن يكون صوت أميركا الريفية والمزارع العائلية، وهو نفسه مزارع.

وقد قام بحملة هذا العام تركّزت على التضخم. وقدّم له دونالد ترمب دعمه، وإن اختلف معه بشأن عدد كبير من القضايا.

وقال غراسلي في تجمع انتخابي بحضور دونالد ترمب العام الماضي: "لن أكون ذكياً إذا لم أقبل الدعم من شخص لديه (تأييد) 91% من الناخبين الجمهوريين في ولاية أيوا".

وشغل غراسلي منصب الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ من 2019 إلى 2021 وكان بذلك الشخصية الثالثة في ترتيب الخلافة في حال عجز الرئيس، بعد نائب الرئيس والرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب. وهو متزوج منذ 68 عاماً وله خمسة أولاد.

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