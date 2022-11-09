اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أمام أنصاره - رويترز
دونالد ترمب
الانتخابات الأميركية

ترمب: الجمهوريون يبلون جيدا بالانتخابات النصفية حتى اللحظة

الرئيس الأميركي السابق: "هناك من يترقب خسارتنا وهذا قد يكون مستبعدا.. المنافسة في ولاية أوهايو كانت على أشدها"

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن الجمهوريين يبلون جيدا في الانتخابات النصفية حتى اللحظة. وأضاف بالقول: "هناك من يترقب خسارتنا وهذا قد يكون مستبعدا".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها من مارالاغو بعد تقدم مبدئي للجمهوريين. وأكد الرئيس السابق أن "المنافسة في ولاية أوهايو كانت على أشدها".

وانتقد الرئيس الشابق ترمب وسائل الإعلام التي شككت بقدرة الجمهوريين على الفوز بالانتخابات.

وتشير التوقعات الأولية لفوز عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بسهولة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، ما يقود لحكومة منقسمة وتقليص سلطة الرئيس جو بايدن في واشنطن.

نتائج أولية: فوز جمهوريين بمجلس الشيوخ بانتخابات التجديد النصفي أميركا الانتخابات الأميركية نتائج أولية: فوز جمهوريين بمجلس الشيوخ بانتخابات التجديد النصفي

وكان الرئيس الأميركي السابق قال أمس الثلاثاء إن "إعلانا هاما جدا" سيصدر عنه الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بأنه قد يكشف عن خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024 للعودة إلى البيت الأبيض.

وتوجه ترمب إلى جمهور حاشد في أوهايو قائلا "سوف أقوم بإعلان هام جدا الثلاثاء، في 15 نوفمبر في مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا".

وبالاستناد إلى الرسالة التي بعث بها الأسبوع الماضي في كلامه عن الانتخابات الرئاسية حين قال إنه "يرجح جدا جدا جدا بأنه سيفعل ذلك مجددا"، يمكن البناء على ذلك لتوقّع تأكيده، الثلاثاء المقبل، نيته الترشح للرئاسة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معارك ترمب داخل الحزب الجمهوري فتحت باب الانقسام معارك ترمب داخل الحزب الجمهوري فتحت باب الانقسام
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط