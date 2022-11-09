ترمب: الجمهوريون يبلون جيدا بالانتخابات النصفية حتى اللحظة

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن الجمهوريين يبلون جيدا في الانتخابات النصفية حتى اللحظة. وأضاف بالقول: "هناك من يترقب خسارتنا وهذا قد يكون مستبعدا".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها من مارالاغو بعد تقدم مبدئي للجمهوريين. وأكد الرئيس السابق أن "المنافسة في ولاية أوهايو كانت على أشدها".

مادة اعلانية

وانتقد الرئيس الشابق ترمب وسائل الإعلام التي شككت بقدرة الجمهوريين على الفوز بالانتخابات.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يلقي بكلمة من مارالاغو بعد تقدم مبدئي للجمهوريين #الانتخابات_النصفية_الأميركية#العربية pic.twitter.com/R8MLP4fUpG — العربية (@AlArabiya) November 9, 2022

وتشير التوقعات الأولية لفوز عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بسهولة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، ما يقود لحكومة منقسمة وتقليص سلطة الرئيس جو بايدن في واشنطن.

وكان الرئيس الأميركي السابق قال أمس الثلاثاء إن "إعلانا هاما جدا" سيصدر عنه الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بأنه قد يكشف عن خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024 للعودة إلى البيت الأبيض.

وتوجه ترمب إلى جمهور حاشد في أوهايو قائلا "سوف أقوم بإعلان هام جدا الثلاثاء، في 15 نوفمبر في مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا".

وبالاستناد إلى الرسالة التي بعث بها الأسبوع الماضي في كلامه عن الانتخابات الرئاسية حين قال إنه "يرجح جدا جدا جدا بأنه سيفعل ذلك مجددا"، يمكن البناء على ذلك لتوقّع تأكيده، الثلاثاء المقبل، نيته الترشح للرئاسة.