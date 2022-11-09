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U.S. President Joe Biden delivers remarks while launching a new plan for Americans to receive booster shots and vaccinations against the coronavirus disease (COVID-19), onstage in an auditorium on the White House campus in Washington, U.S. October 25, 2022. REUTERS/Jonathan Ernst
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أميركا وبايدن

مسؤولون: بايدن سيعقد اجتماعات مع زعماء مصر وكمبوديا وإندونيسيا

بايدن سيعقد اجتماعا مع السيسي على هامش قمة المناخ

واشنطن - ر ويترز
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أعلن مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن سيلتقي بزعماء مصر وكمبوديا وإندونيسيا خلال رحلة واسعة النطاق تشمل قمة المناخ العالمية في مصر، واجتماعات رابطة آسيان ومجموعة الدول العشرين الصناعية.

ولم يتمكن المسؤولون من القول ما إذا كان بايدن سيعقد اجتماعا منفصلا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي من المتوقع أن يحضر القمة، وما الذي يمكن أن يشمله جدول أعمال اجتماع بينهما. وتعمل الحكومتان من أجل ترتيب ما سيكون أول اجتماع مباشر بين الزعيمين منذ تولي بايدن السلطة في يناير عام 2021.

وقال المسؤولون إن بايدن سيبدأ جولته بالسفر إلى مصر للمشاركة في قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب27)، الجمعة، حيث سيتحدث عن جهود الولايات المتحدة لخفض الانبعاثات كما سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضافوا أن بايدن سيسافر بعد ذلك إلى كمبوديا، من السبت إلى الأحد، للمشاركة في القمة السنوية للولايات المتحدة والدول الأعضاء في رابطة آسيان وقمة شرق آسيا، حيث سيركز على قضايا منطقة المحيطين الهندي والهادي ويتحدث عن التزام الولايات المتحدة بدعم نظام دولي يقوم على المبادئ في بحر الصين الجنوبي.

وسيزور بايدن إندونيسيا من الأحد وحتى 16 نوفمبر للمشاركة في قمة لزعماء مجموعة العشرين.

وأفاد أحد المسؤولين إن بايدن سيدافع بقوة عن أوكرانيا وينتقد روسيا خلال الاجتماع.

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