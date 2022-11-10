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ماكسويل فروست (أرشيفية من رويترز)

أول مرشح من الجيل "زد" يدخل النواب الأميركي.. من هو؟

العربية.نت، وكالات
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أصبح الشاب ماكسويل فروست البالغ 25 عاماً أول عضو في الكونغرس الأميركي ينتمي إلى الجيل "زد" مع فوزه بمقعد في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي.

وأعلنت الشبكات الإخبارية الأميركية فوزه على الجمهوري كالفين ويمبيش بعد فترة وجيزة من إغلاق صناديق الاقتراع.

فيما غرّد فروست على تويتر قائلاً: "لقد فزنا"، مضيفاً: "صنعنا التاريخ لسكان فلوريدا وللجيل زد ولكل شخص يؤمن بأننا نستحق مستقبلاً أفضل".

وسينضم إلى غالبية من المشرعين من ذوي البشرة البيضاء والشعر الرمادي في مجلس النواب الأميركي حيث معدل الأعمار 58 عاماً، وفق فرانس برس.

وفروست الأميركي (من أصل إفريقي)، نشأ على يد أم بالتبني من أصل كوبي.

أصيب بالصدمة

وكان يبلغ 15 عاماً عام 2012 عندما أصيب بالصدمة جراء إطلاق نار جماعي في مدرسة "ساندي هوك" الابتدائية، ومثل العديد من زملائه قرر بعد ذلك الانخراط في النشاط المدني.

فيما أصبح في وقت لاحق ممثلاً لمنظمة "مارش فور آور لايفز"، وهي مجموعة طلابية قادت تظاهرة ضخمة عام 2018 ضد العنف المسلح.

وعمل على سيارة أوبر خلال الحملة الانتخابية لتغطية نفقاته، وتحالف مع التقدميين في الحزب الديمقراطي، مركزاً في حملته على العدالة الاجتماعية ومكافحة التغير المناخي. وقال المرشح لفرانس برس في أورلاندو الشهر الماضي خلال الحملة: "نحن بحاجة إلى هذا التمثيل في الكونغرس حتى يكون لدينا حكومة تشبه بلادنا وتشعر بما تعانيه هذه البلاد". وأضاف أنه سيستخدم منصبه في واشنطن للبحث عن حلول للعنف المسلح في الولايات المتحدة.

ماكسويل فروست (أرشيفية من فرانس برس)
ماكسويل فروست (أرشيفية من فرانس برس)

يشار إلى أن الجيل "زد" يأتي بعد جيل الألفية، وهم مواليد الفترة ما بين منتصف التسعينات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية ويتميز أفراده بقدراتهم في استخدام التكنولوجيا والتكيف معها.

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