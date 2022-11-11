أميركا: أجرينا طلعة لقاذفات B 52 مع 13 دولة شريكة بالشرق الأوسط
أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الخميس أنها أجرت طلعة جوية لقاذفات بي-52 الاستراتيجية بالتعاون مع 13 دولة شريكة في الشرق الأوسط.
وقال الجنرال مايكل كوريلا رئيس القيادة المركزية في بيان "تُظهر مهمة فرقة عمل القاذفات هذه التزامنا بالأمن الإقليمي والقدرات الجماعية لشركائنا العسكريين في المنطقة".
10 نوفمبر | قامت قاذفتان من طراز B-52H، بالتحليق مع 13 من القوات الجوية الشريكة، مما يدل على القدرة للانتشار السريع للقوة الجوية العالمية جنبا إلى جنب مع كل من قوات التحالف والشركاء الإقليميين، وضمان استمرار السلامة والأمن في هذه المنطقة الحساسة.التفاصيل⬇️https://t.co/soF1VYW5ya pic.twitter.com/OxoewhkZb9— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) November 10, 2022
كما أضاف "القيادة المركزية لديها القدرة على تفعيل عدد كبير من القوة القتالية الجوية بسرعة كبيرة بالتعاون مع شركائها".
وأشار الجنرال الأميركي إلى أن قواته "يمكنها فعل الشيء نفسه على الأرض وفي البحر لمواجهة أي تحد بشكل حاسم".
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