بايدن من مؤتمر المناخ: "حياة الكوكب" في خطر

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، في مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27" أن الأزمة المناخية "تهدد الحياة على الكوكب"، متعهداً بتحقيق أهداف الولايات المتحدة في خفض الانبعاثات بحلول 2030.

وأضاف بايدن في خطاب أمام المؤتمر السنوي للأمم المتحدة المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر أن "الأزمة المناخية تتعلق بأمن البشر والأمن الاقتصادي والأمن القومي والحياة على الكوكب"، وفق فرانس برس.

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خفض انبعاثات الكربون

كما طلب من "كل الدول" أن "تبذل مزيداً" من الجهود لخفض انبعاثات الكربون، قائلاً إن "كل الدول يجب أن تبذل المزيد. خلال هذا الاجتماع علينا تجديد طموحاتنا المناخية ورفعها"، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقوم بما عليها في هذا النضال للحد من الاحترار المناخي.

إلى ذلك اعتبر الرئيس الأميركي أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "تزيد من الحاجة الملحة" للتخلص من الوقود الأحفوري، مضيفاً أن "الحرب الروسية (على أوكرانيا) أبرزت الحاجة الملحة لوقف ارتهان العالم للوقود الأحفوري".

ساعات قليلة

يذكر أن بايدن كان وصل في وقت سابق الجمعة، إلى شرم الشيخ في محطة قصيرة للمشاركة بمؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27".

فيما يمضي ساعات قليلة في المؤتمر، بعد 3 أيام على انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة التي طُرحت أسئلة حول تداعيات نتائجها على السياسة الأميركية في مجال المناخ. وقد تغيب عن قمة قادة الدول والحكومات في مطلع الأسبوع لتزامنها مع الانتخابات.

وبعد كوب 27، يتوجه إلى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في كمبوديا خلال عطلة نهاية الأسبوع ومنها إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.